آخرین کمکهای ارسالی شهرداریها به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون 165 دستگاه کمپرسی و کامیون، 39 دستگاه لودر،21 دستگاه بیل مکانیکی و بکهو،6 دستگاه مینی لودر،7 دستگاه کمر شکن و 9 دستگاه وانت از سوی شهرداری های استان های کشور طی هماهنگی با ستاد پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از مناطق زلزله زده به این مناطق اعزام شده است.

همچنین 21 دستگاه ماشین اتش نشانی،40 دستگاه آمبولانس،37 دستگاه ماشین حمل زباله،یک دستگاه ماشین جارو و 38 تانکرآب نیز از سوی شهرداری های استان ها به مناطق زلزله زده اعزام شد.

این ماشین آلات به همراه حدود 400 نفر از نیروهای شهرداری ها به منظور ارائه خدمات به مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی اعزام شده است.

همچنین تاکنون علاوه بر کمک های فوق الذکر کمک هائی مشتمل بر 9 میلیارد ریال از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،49 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی از سوی استان آذربایجان شرقی، 22 تن آرماتور و 18 تن سیمان از استان خوزستان و 200 عدد مخزن زباله از سوی شهرداری تهران و 500 عدد کپسول اتش نشانی به همراه اکیپ عملیاتی از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز به این مناطق ارسال شده است.

این کمک ها از سوی شهرداری های استان های آذربایجان شرقی و غربی،اردبیل،خوزستان،تهران، قزوین و همدان به مناطق زلزله زده اعزام شده و کمک های سایر شهرداری ها نیز در حال اعزام است.