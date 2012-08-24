رخداد "معجزه" در مناطق زلزله زده

سعید زمانیان درباره فعالیت کانون نمایش سیار در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: کانون نمایش سیار فعالیت خود را از 2 شهریورماه و اجرا در شهر اردبیل آغاز کرد و 3 شهریورماه نیز در شهرستان اهر و با اجرای نمایش "معجزه" به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی به کار خود ادامه داد.
وی با اشاره به اجرای نمایشهای کانون نمایش سیار در هریس و ورزقان از دیگر مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی افزود: گروه "قاصدک" نیز ویژه گروه سنی کودک و نوجوان نیز در کانون نمایش سیار در مناطق زلزله زده به اجرای نمایش میپردازد.
مدیر کانون نمایش سیار هدف از اجرا در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی را امیدبخشی، سرگرمی و تسکین مردم مصیبت دیده استان ذکر کرد و گفت: این برنامه با هماهنگی ادارهکل هنرهای نمایشی، ادارهکل ارشاد استان آذربایجان شرقی، ادارهکل ارشاد استان اردبیل، امور استانهای ادارهکل هنرهای نمایشی و با برنامه ریزی کانون نمایش سیار انجام میشود.
زمانیان درباره استقبال از اجراهای کانون نمایش سیار در مناطق زلزله زده یادآور شد: استقبال بسیاری خوبی از سوی مردم صورت گرفت که این استقبال ما را غافلگیر کرد.
کانون نمایش سیار با اجرای نمایش"معجزه" در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ویژه بزرگسال و نیز نمایشهایی در گروه سنی کودک و نوجوان میپردازد.
سعید زمانیان درباره فعالیت کانون نمایش سیار در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: کانون نمایش سیار فعالیت خود را از 2 شهریورماه و اجرا در شهر اردبیل آغاز کرد و 3 شهریورماه نیز در شهرستان اهر و با اجرای نمایش "معجزه" به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی به کار خود ادامه داد.
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