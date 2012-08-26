عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: چاه های نفت کشور آذربایجان نشت کرده و لکه های نفتی این چاه ها به سواحل استان گیلان رسیده است و باعث آلودگی این سواحل شده است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست با اشاره به اقدامات انجام شده برای پاکسازی لکه های نفتی گفت: سازمان بنادر کار پاکسازی سواحل گیلان را از روز گذشته آغاز کرده است که طبق برآوردها 300 هزار بشکه نفت از چاه های کشور آذربایجان نشت کرده است.

وی درخصوص هزینه پاکسازی لکه های نفتی سواحل گیلان نیز خاطرنشان کرد: اقدامات دریایی هزینه بالایی دارد که باید کار پاکسازی انجام و پس از آن هزینه اعلام شود.

کرباسی با تأکید بر اینکه آذربایجان به تعهدات زیست محیطی خود در کنوانسیون تهران پایبند نیست، از طرح شکایت بر علیه کشور آذربایجان خبر داد و گفت: در نظر داریم در این راستا شکایت رسمی خود را در مجامع بین المللی اعلام کنیم.