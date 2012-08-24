برگزاری 25 دوره جشنواره کودک با چهار میزبان

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ جشنواره کودک در 25 دوره برگزاری؛ 13 دوره در مهر ماه، 6 دوره در بهمن ماه، 2 دوره در آبان ماه، یک دوره در اردیبهشت ماه، یک دوره در تیر ماه، یک دوره در مرداد ماه و یک دوره در شهریور ماه برگزار شده است.

جشنواره فیلم کودک و نوجوان برای اولین بار در سال 61 از تاریخ 12 تا 22 بهمن و در دل جشنواره فیلم فجر برگزار شد. البته هرچند این جشنواره در اولین گام در دل جشنواره فیلم فجر برگزار شد اما دو بخش اصلی داشت که شامل چشم‌انداز سال‌های دور در دو بخش فیلم‌های بلند با ده فیلم و فیلم‌های کوتاه با 31 فیلم، و سینمای دهه هشتاد با دو بخش فیلم‌های بلند با 10 فیلم و فیلم‌های کوتاه با 29 فیلم بود.

دومین دوره جشنواره در سال 62 و همچون دوره اول از 12 تا 22 بهمن همزمان با فیلم فجر و به صورت غیر رقابتی و در دو بخش چشم‌انداز سال‌های دور(نقاشی متحرک) شامل فیلم‌های بلند با 8 فیلم و فیلم‌های کوتاه با 94 فیلم، و سینمای دهه هشتاد با دو بخش فیلم‌های بلند با 10 فیلم و فیلم‌های کوتاه با 17 فیلم برگزار شد.

سومین دوره جشنواره نیز در سال 63 دقیقا همانند دورها‌های قبل برگزار شد و تنها تفاوت دوره سوم اضافه شدن بخش مرور آثار هرمینا تیرلووا بود که در این بخش ده اثر منختب وی به نمایش در آمد.

12 تا 22 بهمن سال 1364 زمان برگزاری چهارمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان در تهران بود و مهمترین تفاوت آن نسبت به دوره‌های قبل رقابتی برگزار شدن جشنواره است اما تنها در بخش بین‌الملل شاهد رقابت فیلمسازان بودیم.

جشنواره پنجم نیز پس از وقفه‌ای چهار ساله همچون 4 دوره قبلی از 12 تا 22 بهمن و در خلال جشنواره فیلم فجر و در 6 بخش کلی مسابقه سینمای کودکان و نوجوانان،خارج از مسابقه سینمای کودکان و نوجوانان، به یاد یون پویسکوگوپو، مروری بر فیلم های کودکان و نوجوانان: عباس کیارستمی ، ده سال سینمای کودک و نوجوانان ایران و گذری بر فیلمخانه کودک و نوجوان برگزار شد.

پس از 5 دوره برگزاری جشنواره در تهران شاهد کوچ جشنواره کودک به شهر اصفهان بودیم تا اصفهان از تاریخ 13 تا 20 آبان ماه 1369 به مدت هشت روز میزبان ششمین جشنواره کودک باشند.

هفتمین دوره جشنواره کودک نیز در مهرماه سال 70 به میزبانی اصفهان برگزار شد تا اصفهانی‌ها از 14 تا 20 مهر به مدت هفت روز میزبان جشنواره باشند.

اصفهان در سومین سال متوالی از تاریخ 11 تا 17 مهر 1371 به مدت 7 روز میزبان هشتمین دوره جشنواره بود.

نهمین دوره جشنواره کودک برای اولین بار در شهریورماه 1372 برگزار شد که همچون سه دوره قبلی اصفهان از فعالان سینمای کودک و اهالی رسانه میزبانی کرد.

دهمین دوره جشنواره شاهد بازگشت زمان برگزاری به آبان بود تا اصفهان این بار از 21 تا 27 آبان 1373 میزبان دهمین دوره جشنواره کودک باشد.

اصفهان از تاریخ 8 تا 14 مهرماه 1374 برای ششمین سال متوالی از جشنواره کودک میزبانی کرد. اما پس 6 سال متوالی که اصفهان میزبان جشنواره بود این بار غرقه به نام کرمان افتاد تا از تاریخ 14 تا 20 مهرماه 1375 میزبان دوازدهمین دوره جشنواره کودک شود.

اما میزبانی کرمان تنها یک دوره بیشتر دوام نداشت و پس از یکسال وقفه این بار تهران از تاریخ 12 تا 16 بهمن 1377 میزبان سیزدهمین دوره جشنواره بود. سال 78 و در جشنواره چهاردهم بازهم قرعه میزبانی به نام اصفهان خورد تا این شهر از 24 تا 30 مهر به مدت 7 روز میزبان جشنواره کودک شود.

براساس این گزارش،پانزدهمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان از 23 تا 29 مهرماه سال 79 باز هم به میزبانی اصفهان برگزار شد.

از تاریخ 16 تا 19 مهرماه 1380 اصفهان آن هم تنها به مدت 4 روز میزبان جشنواره شانزدهم بود و هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۶ تا ۲۲ مهر ۱۳۸۱ بازهم به میزبانی اصفهان برگزار شد.

10 تا 16 مهرماه 1382 به مدت 7 روز،12 تا 17 مهرماه 1383 به مدت 6 روز و 7 تا 12 مهرماه 1384 به مدت 6 روز بازهم شهر اصفهان میزبان به ترتیب میزبان جشنواره‌های هجدهم،نوزدهم و بیستم فیلم کودک بود.

اما جشنواره کودک برای چندین بار شاهد وقفه در برگزاری خود بود و پس از اینکه اصفهان 7 سال پیاپی میزبان جشنواره بود این بار از 10 تا 14 اردیبهشت ماه 1386 شهر همدان میزبان بیست‌ویکمین دوره جشنواره فیلم ودک بود تا چهارمین شهری باشد که از این رویداد بین‌المللی میزبانی می‌کند.

همدان سه دوره دیگر نیز میزبان جشناوره کودک بود که شامل بیست‌ودومین دوره جشنواره از 1 تا 5 تیرماه 1387، بیست‌وسومین دوره جشنواره از 11 تا 15 مرداد ماه88، و بیست‌وچهارمین دوره از 16تا 20 89 است.

پس از چهار دوره میزبانی جشنواره کودک بازهم شهر اصفهان برای سومین مقطع به عنوان میزبان جشنواره انتخاب شد تا از تاریخ 23 تا 27 آبان ماه 1390 شاهد برگزاری جشنواره بیست‌و پنجم در شهر اصفهان باشیم.

براساس این گزارش، بیست و ششمین دوره جشنواره کودک از 17 تا 21 مهرماه1391 در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.