به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته ششم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. به همین خاطر درهای ورزشگاه از ساعت 7 صبح به روی علاقمندان گشوده شد و تا کمتر از پنج ساعت به شروع این مسابقات نزدیک به 30 هزار نفر وارد ورزشگاه شده اند.

بلیت فروشی دیدار استقلال و پرسپولیس در محل باجه های مستقر در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و هواداران دو تیم مشکلی برای تهیه بلیت ها ندارند. ماموران امینتی مستقر در اطراف ورزشگاه نظارت مناسبی بر روی ورود تماشاگران دارند و نظم خوبی بر ورزشگاه حاکم است.