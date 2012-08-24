  1. ورزش
۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

بلیت فروشی مشکلی ندارد/

کری‌خوانی هواداران سرخابی زیر آفتاب/ نزدیک به 30 هزار نفر در ورزشگاه آزادی

کری‌خوانی هواداران سرخابی زیر آفتاب/ نزدیک به 30 هزار نفر در ورزشگاه آزادی

نزدیک به 30 هزار هوادار استقلال و پرسپولیس با حضور در ورزشگاه آزادی به کری‌خوانی برای یکدیگر پرداخته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته ششم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. به همین خاطر درهای ورزشگاه از ساعت 7 صبح به روی علاقمندان گشوده شد و تا کمتر از پنج ساعت به شروع این مسابقات نزدیک به 30 هزار نفر وارد ورزشگاه شده اند.

بلیت فروشی دیدار استقلال و پرسپولیس در محل باجه های مستقر در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و هواداران دو تیم مشکلی برای تهیه بلیت ها ندارند. ماموران امینتی مستقر در اطراف ورزشگاه نظارت مناسبی بر روی ورود تماشاگران دارند و نظم خوبی بر ورزشگاه حاکم است.

کد مطلب 1679166

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