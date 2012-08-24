به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری مهدی غضنفری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری به بیان شاخص های اقتصادی به ویژه در بخش تولید پرداخت و گفت: رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت در دولت های نهم و دهم 7 برابر و در بخش معدن 6 برابر شده است و 51 هزار پروژه صنعتی و معدنی در 7 سال اخیر اجرا شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعداد معادن فعال در کشور را در سال 83 یعنی در آستانه آغاز به کار دولت آقای احمدی نژاد 3600 معدن و در سال جاری 5000 معدن اعلام کرد و افزود: میزان تولید مواد معدنی نیز از 155میلیون تن به 340 میلیون تن رسیده است.

غضنفری با اشاره به افزایش ظرفیت تولید خودرو از 960 هزار در سال 83 به 2 میلیون خودرو در سال 90، افزایش حدود 3 برابری تولید سیمان در همین مدت و افزایش 2 برابری تولید فولاد در 7 سال اخیر، بیان داشت: با توجه به سیر صعودی تولید در بخش های مختلف، ایران در حال حاضر در تولید سیمان جزو 10 کشور برتر جهان، در تولید سرب و روی در خاورمیانه اول، در تولید خودرو در رتبه سیزدهم جهان، در تولید فولاد هفدهم جهان و در تولید مس جزو 10کشور برتر جهان است.

وی افزایش صادرات غیرنفتی از حدود 31 میلیارد دلار در دولت های هفتم و هشتم به 139میلیارد دلار در دولت های نهم و دهم را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: در همین مقیاس زمانی، صادرات فنی مهندسی از 6.3 میلیارد دلار به 18میلیارد دلار رسیده و مجموع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی 3.4 برابر شده است.

وزیر صعت، معدن و تجارت با اشاره به روند کاهش واردات و افزایش صادرات، گفت: در این مدت نسبت واردات به صادرات با حدود 50 درصد بهبود، به 6.2 رسیده است.

غضنفری با تاکید بر تعامل جدی و گسترده با بخش خصوصی و اصناف، اظهار داشت: با مدیریت فراز و نشیب های به وجود آمده روند افزایش تولید در واحدهای صنعتی و معدنی آغاز شده که چشم انداز بسیار خوبی را برای کشور ترسیم می کند.