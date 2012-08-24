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۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

علی اکبر بالاگر :

ارائه خدمات بانکی بانک توسعه تعاون در مناطق زلزله زده آغاز شد

ارائه خدمات بانکی بانک توسعه تعاون در مناطق زلزله زده آغاز شد

اهر - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون آذرباجان شرقی در بازدید از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی از ارائه خدمات بانکی در محل شهر ورزقان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بالاگر ظهر جمعه در بازدید از مناطق زلزله زده اهر و هریس گفت: با توجه به خسارت جدی به ساختمانهای اداری و بانکی شهروندان شهر ورزقان و به منظور تسریع در خدمات بانکی به شهروندان زلزله زدگان بانک توسعه تعاون امکانات و تجهیزات خود را با استقرار کانکس در شهر ورزقان و تجهیز امکانات محل ارائه خدمات بانک دراین شهرستان میسر شد و در شهرهای اهر و هریس نیز ارائه خدمات بانکی به اهالی منطقه ادامه دارد.

بالاگر افزود:همچنین در جهت همدردی با زلزله زدگان شهرهای اهر، ورزقان و هریس بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی و همکاران فعال در شعب این بانک در اقصی نقاط آذربایجان شرقی یک روز از حقوق خود را به زلزله زدگان اختصاص دادند.
 

کد مطلب 1679227

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