ارائه خدمات بانکی بانک توسعه تعاون در مناطق زلزله زده آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بالاگر ظهر جمعه در بازدید از مناطق زلزله زده اهر و هریس گفت: با توجه به خسارت جدی به ساختمانهای اداری و بانکی شهروندان شهر ورزقان و به منظور تسریع در خدمات بانکی به شهروندان زلزله زدگان بانک توسعه تعاون امکانات و تجهیزات خود را با استقرار کانکس در شهر ورزقان و تجهیز امکانات محل ارائه خدمات بانک دراین شهرستان میسر شد و در شهرهای اهر و هریس نیز ارائه خدمات بانکی به اهالی منطقه ادامه دارد.

بالاگر افزود:همچنین در جهت همدردی با زلزله زدگان شهرهای اهر، ورزقان و هریس بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی و همکاران فعال در شعب این بانک در اقصی نقاط آذربایجان شرقی یک روز از حقوق خود را به زلزله زدگان اختصاص دادند.

