سید علی پورآذریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم سه بعدی "جوجه سلطان" به کارگردانی مهدی آذرسا و نویسندگی محمد کراچیان نخستین فیلم سه بعدی است که در حد خود بینظیر بوده است.
وی با اشاره به اینکه موسیقی جوجه سلطان نخستین تجربه در فضای سه بعدی محسوب میشود، تصریح کرد: سعی خود را کردهایم که صدا و موزیک فیلم متمایز باشد، چرا که ساختار خود اثر نیز متفاوت و متمایز بود و امیدواریم از لحاظ تنظیم، صدابرداری و تلفیق صداها اثر قابل قبولی هم برای مخاطب عام و هم برای مخاطب خاص تولید کرده باشیم.
تهیهکننده موسیقی نخستین فیلم داستانی سه بعدی "جوجه سلطان" در خصوص ارتباط گروه موسیقی با گروه کارگردانی اضافه کرد: در این پروژه بر خلاف نظرات متفاوت گروه موسیقی با گروه کارگردانی، توانستیم به یک نتیجه منطقی و مناسب دست یابیم که بدون تردید حاصل این همکاری تأثیر قابل توجهی در افزایش جذابیت اثر است.
وی در مورد تفاوتهای تولید موسیقی در آثار سه بعدی گفت: موسیقی و به ویژه افکتهای صدایی در آثار سه بعدی نقش مهمی را ایفا کرده و میتوانند تأثیرگذاری را تا حد زیادی افزایش دهند.
پورآذریان ادامه داد: در این گونه آثار آهنگساز باید بتواند فضای فیلم را به شنونده القاء کند و بر تأثیرگذاری بر مخاطب بیفزاید.
تهیهکننده موسیقی فیلم جوجه سلطان اظهار داشت: متأسفانه برخی کمبود تکنولوژیها کار را سختتر کرده و از سرعت تولید میکاهد زیرا در چنین شرایطی باید بسیاری چیزها را ذهنی پیش برد که البته این امر زمینه بروز خلاقیت در کار را بیشتر میکند.
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