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۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

پور رضا عنوان کرد:

هفته دولت نماد خدمت و ولایت مداری است/ لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی

هفته دولت نماد خدمت و ولایت مداری است/ لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی

رشت - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت رشت گفت: هفته دولت نماد تلاش، ولایت مداری و رفع مشکلات مردم است که باید بصورت عملی مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل پور رضا در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهارداشت: شهدا همواره زنده و نظاره‌ گر اعمال و رفتار انسانها هستند و همه باید با الگوگیری از آنان تمامی کارهای خود را با نیت الهی و خدمت صادقانه انجام دهند.

وی با بیان اینکه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به مذاق دشمنان خوش نیامد، عنوان کرد: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از ابتدا اقدام به ترور شخصیت‌ های بزرگی همچون شهید بهشتی، رجایی، باهنر و سایر افراد سعی در آسیب رسانی و صدمه به انقلاب را داشت و همچنان بر راهبرد شوم خود پا فشاری می کنند.

خطیب جمعه رشت در ادامه بر ضرورت تبیین شخصیت شهیدان رجایی و باهنر برای نسل جوان جامعه تاکید کرد و گفت: اگر مدیران راه بزرگمردانی همچون شهید رجایی و باهنر را ادامه دهند، همانند این دو بزرگوار در قلب مردم جای می‌ گیرند.

وی تاکید کرد: مدیران و مسئولان باید راه شهیدان باهنر و رجایی را بشناسند و این شهدا را الگو و سرمشق در کارها قرار دهند.

پور رضا گفت: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره آگاه سازی جامعه از خدمات دولت و مسئولان، هفته دولت بهترین فرصت برای اجرای این اقدام است.

وی افزود: مسئولان باید علاوه بر ارائه خدمت هرچه بیشتر به مردم، نسبت به بیان گزارش اجمالی عملکرد و اقدامات صورت گرفته نیز اقدام کنند.

امام جمعه موقت رشت اظهار داشت: دشمن در مدت 33 سال از عمر انقلاب برای به بن بست کشاندن نظام جمهوری اسلامی از همه حربه ها استفاده کرد ولی به نتیجه نرسیده است.

وی عنوان کرد: دشمن سعی دارد با تهاجم اقتصادی مردم مسلمان ایران را تحت فشار قرار دهد ولی رهبر معظم انقلاب با دوراندیشی و بصیرت طرح اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد.

پوررضا یادآورشد: با اجرای طرح اقتصاد مقاومتی بار دیگر دشمن درمقابل عزم و اراده ملت ایران به زانو درمی آید.

کد مطلب 1679248

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