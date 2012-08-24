هفته دولت نماد خدمت و ولایت مداری است/ لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل پور رضا در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهارداشت: شهدا همواره زنده و نظاره‌ گر اعمال و رفتار انسانها هستند و همه باید با الگوگیری از آنان تمامی کارهای خود را با نیت الهی و خدمت صادقانه انجام دهند.

وی با بیان اینکه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به مذاق دشمنان خوش نیامد، عنوان کرد: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از ابتدا اقدام به ترور شخصیت‌ های بزرگی همچون شهید بهشتی، رجایی، باهنر و سایر افراد سعی در آسیب رسانی و صدمه به انقلاب را داشت و همچنان بر راهبرد شوم خود پا فشاری می کنند.

خطیب جمعه رشت در ادامه بر ضرورت تبیین شخصیت شهیدان رجایی و باهنر برای نسل جوان جامعه تاکید کرد و گفت: اگر مدیران راه بزرگمردانی همچون شهید رجایی و باهنر را ادامه دهند، همانند این دو بزرگوار در قلب مردم جای می‌ گیرند.

وی تاکید کرد: مدیران و مسئولان باید راه شهیدان باهنر و رجایی را بشناسند و این شهدا را الگو و سرمشق در کارها قرار دهند.

پور رضا گفت: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره آگاه سازی جامعه از خدمات دولت و مسئولان، هفته دولت بهترین فرصت برای اجرای این اقدام است.

وی افزود: مسئولان باید علاوه بر ارائه خدمت هرچه بیشتر به مردم، نسبت به بیان گزارش اجمالی عملکرد و اقدامات صورت گرفته نیز اقدام کنند.

امام جمعه موقت رشت اظهار داشت: دشمن در مدت 33 سال از عمر انقلاب برای به بن بست کشاندن نظام جمهوری اسلامی از همه حربه ها استفاده کرد ولی به نتیجه نرسیده است.

وی عنوان کرد: دشمن سعی دارد با تهاجم اقتصادی مردم مسلمان ایران را تحت فشار قرار دهد ولی رهبر معظم انقلاب با دوراندیشی و بصیرت طرح اقتصاد مقاومتی را مطرح کرد.

پوررضا یادآورشد: با اجرای طرح اقتصاد مقاومتی بار دیگر دشمن درمقابل عزم و اراده ملت ایران به زانو درمی آید.