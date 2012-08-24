قاتل 77 نروژی فقط به 21 سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، دادگاه نروژی "آندرس برویک" را که در یک حادثه بمب گذاری و یک تیراندازی 77 نروژی را کشته بود سالم و بدور از هرگونه بیماری روانی تشخیص داده و او را دست کم به 21 سال زندان محکوم کرد.

با صدور این حکم دفاعیه هایی که از اقدام وی صورت می گرفت و او را به لحاظ روانی ناسالم توصیف می کرد، دیگر جایگاه خود را از دست می دهد.

برویک به انفجار بمبی در بیرون دفتر مرکزی یک ساختمان دولتی در اسلو که طی آن هشت نفر کشته شده‌اند اعتراف کرده است.

وی همچنین پس از این اقدام با تفنگ به کمپ تابستانی حزب جوانان حمله می کند و در آنجا 69 نفر را می کشد.

بسیاری از خانواده‌های افراد کشته شده خواستار آن بودند تا حکم برویک به عنوان فردی که سالم بوده و دست به این جنایت زده صادر شود.

خانواده ها بیم از آن داشتند تا با بیمار شناخته شدن این فرد و صدور حکم در این شرایط مسئولیت وی درباره این حملات به فراموشی سپرده شود.

برویک در 31 تیر سال 1990 دست به این جنایت زده بود که این اقدام وی خشم افکارعمومی را درباره رشد راستگرایی در اروپا بر انگیخت.