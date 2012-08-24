به گزارش خبرنگار مهر، 79 ورزشکار ایران بامداد پنج شنبه تهران را به قصد حضور در چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک که از 8 تا 19 شهریور در لندن برگزار می شود، ترک کردند.

غفور کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کاروان اعزامی ایران به این بازی ها اظهار داشت: بچه ها پس از ورود به لندن در دهکده المپیک مستقر شدند و از روز جمعه تمرینات خود را آغاز کردند. کلاسبندی ورزشکاران نیز از روز شنبه آغاز می شود.

مدیر کاروان ایران در بازی های پارالمپیک لندن در خصوص وضعیت میزبانی برگزارکنندگان افزود: تا بدینجای کار وضعیت میزبانی خوب بوده و امیدواریم که در ادامه نیز شاهد چنین وضعیتی باشیم.

کارگری همچنین با اشاره به روزشمار بازی های پارالمپیک اظهار داشت: روز جمعه ورزشکاران ما با نام حضرت امام خمینی (ره) تمرینات خود را آغاز کردند و روزهای حضور کاروان پارالمپیک در لندن به اسم بزرگان کشورمان نامگذاری شده است.

کاروان ایران با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در بازی‌های لندن شرکت می‌کند.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 29 اوت تا 9 سپتامبر (8 تا 19 شهریور) در لندن برگزار خواهد شد. بیش از چهار هزار ورزشکار از 140 کشور جهان در این بازی ها شرکت خواهند داشت.