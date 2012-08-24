هیأت شرکت کننده اتیوپی در اجلاس جنبش عدم تعهد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت شرکت کننده از کشور اتیوپی در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد متشکل از مشاور وزیر امور خارجه ، مدیر کل امور بین الملل و یکی از کارشناسان وزرات خارجه اتیوپی خواهد بود.

بر اساس این گزارش کشور اتیوپی پیش از این اعلام کرده بود که در شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد با هیأتی به ریاست وزیر بهداشت حضور پیدا خواهد کرد که در پی فوت نخست وزیر این کشور حضور وزیر بهداشت و وزیر امور خارجه اتیوپی در اجلاس سران عدم تعهد منتفی شد.

همچنین وزیر بهداشت این کشور بنا بود پس از اجلاس عدم تعهد دیدارهای دوجانبه ای نیز در جمهوری اسلامی ایران داشته باشد که این دیدارها نیز لغو شده است.

شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد از 5 تا 10 شهریور ماه در تهران برگزار می شود. این اجلاس در روزهای 5 و 6 شهریور ماه در سطح کارشناسی، روزهای 7 و8 در سطح وزرای خارجه و 9و 10شهریور ماه نیز در سطح سران برگزار می شود.