غیر متعهدها به بازوی قدرتمند در برابر زیاده خواهی ها تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک گفت: کشورهای غیرمتعهد باید به بازو و بلوک قدرتمند جهان در برابر سلطه و زیاده خواهی های ناتو و استکبار جهانی تبدیل شوند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به برگزاری نشست جنبش غیر متعدها در تهران در هفته جاری افزود: برگزاری این اجلاس نشانگر قدرت و توان جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان است و این اجلاس برکات فراوانی برای کشورهایی دارد که تصمیم دارند مستقل بوده و به قدرتی در جهان وابسته نباشند.

وی گفت: با توجه به اینکه نبض اقتصاد جهان در خاورمیانه است با اتخاذ راهبرد درست و برنامه ریزی، حضور قدرتمند خود را بر معادلات جهانی نشان دهند و در سازمان ملل تصمیمات اثرگذاری به نفع جهان اسلام رقم زنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، با اشاره به اینکه، ملت ایران ملتی آگاه و هوشیار است گفت: ملت های مسلمان در منطقه با الهام از ملت ایران دست به جنبش های اسلامی زدند که از این ظرفیت در جنبش غیر متعهدها باید استفاده کرد.

وی خواهان حساسیت بیشتردستگاه دیپلماسی کشورمان و ورود آن به مسائل خارجی و جهانی شد و افزود: دولت باید در حوزه دیپلماسی خارجی با حساسیت بیشتری وارد شده و خطرات و توطئه هایی که کشورهای منطقه را تهدید می کند شناسایی و با ایجاد تنگنا، مجاری آسیب دشمن را ببندد.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته دولت، خدمات دولت را مورد توجه دانست و گفت: این هفته فرصت خوبی برای معرفی اقدامات انجام شده توسط دستگاههای مختلف است.