افزایش قیمت مواد غذایی تهدیدی برای اردن / اعتراضات گسترده در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، در این گزارش آمده است: هزینه مواد غذایی در اردن به قدری بالا رفته که بسیاری از شهروندان این کشور از تامین آن عاجز هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: مونا که مطلقه و به همراه فرزندان خود در آپارتمانی در امان زندگی می کند، کمتر از 400 دلار در ماه حقوق می گیرد و به ندرت می تواند مرغ خریداری کند.

الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: اردن چهارمین کشور فقیر عربی پس از یمن، سودان و سوریه است و یکی از بالاترین هزینه های زندگی را دارد. قیمت مواد غذایی در اردن رو به افزایش است و در ماههای آتی این کشور به دلیل از بین رفتن محصولات در تمام کشورها به علت بدی آب و هوا از آمریکا گرفته تا روسیه، این کشور وضعیت بدی را خواهد دید.

در این گزارش پیش بینی شده است که اردن هم به سبک دیگر کشورهای عربی "دموکراسی و نان" و اعتراضات گسترده را تجربه کند و پس از تجربه چهار دولت که به دلیل نابسامانی های اقتصاد کنار رفته اند این کشور در آستانه تحولاتی مهمی قرار بگیرد.