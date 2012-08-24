به گزارش خبرنگار مهر، تیم‎های شرکت کننده در بیست و دومین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان پس از یک روز استراحت، از امروز جمعه دیدارهای خود را در اولانباتور مغولستان پیگیری کردند. در چارچوب این روز از مسابقات و در مرحله یک چهارم نهایی تیم‏ چین تایپه تنها با یک اختلاف امتیاز مقابل ژاپن تن به شکست داد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

این در حالی است که چینی‎ها با پیروزی قاطعانه مقابل عربستان و 43 اختلاف امتیاز وارد جمع چهار تیم برتر مسابقات شد. در دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی کره جنوبی هم برابر فیلیپین به برتری دست یافت تا یکی از تیم‎های حاضر در مرحله نیمه نهایی باشد.

دراین میان تیم بسکتبال جوانان ایران تنها تیم از غرب آسیاست که به مرحله نیمه نهایی رقابت‎های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان صعود کرد و در کنار سه تیم شرقی این مرحله قرار گرفت. تیم کشورمان با شکست دادن لبنان به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه یافت.

شاگردان مهران حاتمی در دیداری که دراکثر دقایق جریان آن را در اختیار داشتند و با 37 اختلاف امتیاز به برتری دست یافتند تا لبنانی ها علاوه بر پذیرفتن شکست، مبهوت قدرت آنها هم شوند. بسکتبالیست‎های جوان ایران که هر دو مرحله مقدماتی و مرحله دوم را با صدرنشینی به پایان رساندند و تنها در یک دیدار آنهم با حداقل امتیاز متحمل شکست شدند.

در هر صورت دیدار تیم‏های بسکتبال جوانان ایران و لبنان آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی و آخرین دیدار روز هشتم مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا و انتخابی جهان بود. البته پیش از دیدارهای این مرحله و برای تعیین رده‎بندی تیم‏های نهم تا دوازدهم دو دیدار برگزار شد که طی آن بحرین با 10 اختلاف امتیاز مغلوب سوریه شد. هندی‏ها هم که در پایان دیدارهای مرحله دوم در انتهای جدول گروه E قرار گرفته بودند در مصاف با اندونزی صاحب برتری شدند.

نتایج دیدارهای روز هشتم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

* چین 76 - عربستان 33

* چین تایپه 67 - ژاپن 68

کره جنوبی 90 - فیلیپین 77

* ایران 84 - لبنان 47

تعیین رده بندی تیم های نهم تا دوازدهم

* سوریه 80 - بحرین 70

* هند67 - اندونزی 53

بدین روز هشتم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان به پایان رسید. این رقابت‎ها روز شنبه با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی، تعیین رده بندی تیم‎های پنجم تا هشتم و رده بندی نهایی تیم‎های نهم تا دوازدهم به پیگیری می‌شود. در چارچوب این رقابت‎ها تیم بسکتبال جوانان ایران برای صعود به مرحله نهایی مقابل کره جنوبی به میدان می‎رود. پ

نبرد ایران با نایب قهرمان

کره جنوبی یکی از تیم‎های فینالیست دوره پیشین مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان بود که البته با پذیرفتن شکست برابر چین به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. برنامه دیدارهای روز نهم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان به شرح زیر است:

شنبه 4 شهریورماه

مرحله نیمه نهایی

* چین - ژاپن

* ایران - کره جنوبی

رده بندی تیم های پنجم تا هشتم

* چین تایپه - عربستان سعودی

* فیلیپین - لبنان

دیدار نهایی تعیین تیم نهم

* سوریه - هند

دیدار نهایی تعیین تیم یازدهم

* بحرین - اندونزی

بیست و دومین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان روز یکشنبه با تعیین تیم‏های برتر به پایان می‌رسد. سه تیم برتر این رقابت‏ها سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را کسب می‎کنند. تیم ایران در دوره پیشین مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که در صنعا یمن برگزار شد به عنوان چهارم دست یافت.