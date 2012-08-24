به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای شرکت کننده در بیست و دومین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان پس از یک روز استراحت، از امروز جمعه دیدارهای خود را در اولانباتور مغولستان پیگیری کردند. در چارچوب این روز از مسابقات و در مرحله یک چهارم نهایی تیم چین تایپه تنها با یک اختلاف امتیاز مقابل ژاپن تن به شکست داد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.
این در حالی است که چینیها با پیروزی قاطعانه مقابل عربستان و 43 اختلاف امتیاز وارد جمع چهار تیم برتر مسابقات شد. در دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی کره جنوبی هم برابر فیلیپین به برتری دست یافت تا یکی از تیمهای حاضر در مرحله نیمه نهایی باشد.
دراین میان تیم بسکتبال جوانان ایران تنها تیم از غرب آسیاست که به مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی جهان صعود کرد و در کنار سه تیم شرقی این مرحله قرار گرفت. تیم کشورمان با شکست دادن لبنان به جمع چهار تیم برتر مسابقات راه یافت.
شاگردان مهران حاتمی در دیداری که دراکثر دقایق جریان آن را در اختیار داشتند و با 37 اختلاف امتیاز به برتری دست یافتند تا لبنانی ها علاوه بر پذیرفتن شکست، مبهوت قدرت آنها هم شوند. بسکتبالیستهای جوان ایران که هر دو مرحله مقدماتی و مرحله دوم را با صدرنشینی به پایان رساندند و تنها در یک دیدار آنهم با حداقل امتیاز متحمل شکست شدند.
در هر صورت دیدار تیمهای بسکتبال جوانان ایران و لبنان آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی و آخرین دیدار روز هشتم مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا و انتخابی جهان بود. البته پیش از دیدارهای این مرحله و برای تعیین ردهبندی تیمهای نهم تا دوازدهم دو دیدار برگزار شد که طی آن بحرین با 10 اختلاف امتیاز مغلوب سوریه شد. هندیها هم که در پایان دیدارهای مرحله دوم در انتهای جدول گروه E قرار گرفته بودند در مصاف با اندونزی صاحب برتری شدند.
نتایج دیدارهای روز هشتم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان به شرح زیر است:
مرحله یک چهارم نهایی
* چین 76 - عربستان 33
* چین تایپه 67 - ژاپن 68
کره جنوبی 90 - فیلیپین 77
* ایران 84 - لبنان 47
تعیین رده بندی تیم های نهم تا دوازدهم
* سوریه 80 - بحرین 70
* هند67 - اندونزی 53
بدین روز هشتم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان به پایان رسید. این رقابتها روز شنبه با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی، تعیین رده بندی تیمهای پنجم تا هشتم و رده بندی نهایی تیمهای نهم تا دوازدهم به پیگیری میشود. در چارچوب این رقابتها تیم بسکتبال جوانان ایران برای صعود به مرحله نهایی مقابل کره جنوبی به میدان میرود. پ
نبرد ایران با نایب قهرمان
کره جنوبی یکی از تیمهای فینالیست دوره پیشین مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان بود که البته با پذیرفتن شکست برابر چین به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. برنامه دیدارهای روز نهم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان به شرح زیر است:
شنبه 4 شهریورماه
مرحله نیمه نهایی
* چین - ژاپن
* ایران - کره جنوبی
رده بندی تیم های پنجم تا هشتم
* چین تایپه - عربستان سعودی
* فیلیپین - لبنان
دیدار نهایی تعیین تیم نهم
* سوریه - هند
دیدار نهایی تعیین تیم یازدهم
* بحرین - اندونزی
بیست و دومین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان روز یکشنبه با تعیین تیمهای برتر به پایان میرسد. سه تیم برتر این رقابتها سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را کسب میکنند. تیم ایران در دوره پیشین مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که در صنعا یمن برگزار شد به عنوان چهارم دست یافت.
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