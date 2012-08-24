تحریمهای اقتصادی غرب مایه خودکفایی و استقلال ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ولی الله عظمتی افزود: تحریمهای موجود علیه کشور موجب فشار بیشتر بر پیکره اقتصاد بحران زده غرب شد.

وی اظهارداشت: بدون شک دستاوردهای بزرگ ایران در زمینه های علمی، فناوری و صنعتی در راستای شکست تحریم دشمنان کسب شده است.

فرماندار رشت ادامه داد: ایران اسلامی به لحاظ منابع خدادادی، ذخایر زیر زمینی، نیروی انسانی متعهد، متخصص و توانمندی های فنی و اجرایی در جایگاهی قرار دارد که می تواند بدون نیاز به کشورهای غربی مسیر توسعه خود را بدون کمترین مشکلی ادامه دهد.

پلمب 54 واحد صنفی عرضه کننده قلیان در گیلان

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از پلمب 54 واحد صنفی عرضه کننده قلیان در استان خبر داد.

محمد فیض با اشاره به اینکه این قلیان سراها به دلیل فعالیت غیر مجاز و نداشتن پروانه کسب پلمب شدند، افزود: بیشترین واحدهای پلمب شده در استان مربوط به شهرهای توریستی استان بوده است.

وی با تأکید بر اینکه نظارت و بازرسی از روند فعالیت قلیان سراها در استان با جدیت تداوم دارد از شهروندان گیلانی خواست مراتب تخلف واحدهای مزبور را به این سازمان از طریق سامانه 124 ستاد خبری اطلاع دهند.

افزایش 11درصدی پروازهای فرودگاه رشت در چهار ماهه امسال

مدیر کل فرودگاه گیلان از افزایش 11درصدی پروازهای فرودگاه رشت در چهار ماهه امسال خبرداد و افزود: در این مدت یک هزار و 306 سورتی پرواز از فرودگاه رشت به مقاصد تهران، شیراز، عسلویه، اصفهان، کیش، مشهد، اهواز، بندر عباس، بغداد، نجف، مدینه، جده و استانبول انجام شد.

فناح رضوانی افزود: همچنین در چهار ماه نخست امسال یک هزار و 593 تن بار در این فرودگاه جابجا شده است.

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: در این مدت بر اساس شاخص تعداد پرواز این فرودگاه رشد 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و در رتبه سیزدهم فرودگاههای کشور قرار دارد.

وی افزود: در چهار ماه امسال 143 هزار و 543 نفر مسافر از فرودگاه رشت جابجا شدند که رشد شش درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

رضوانی در ادامه پروازهای تیر ماه امسال را با خرداد ماه نیز مقایسه کرد و اظهار داشت: در این مدت چهار درصد رشد در تعداد پرواز و هفت درصد رشد در جابجایی تعداد مسافر نسبت به خرداد به چشم می خورد.

وی همچنین به پروازهای خارجی فرودگاه رشت اشاره کرد و افزود: در مدت چهار ماهه نخست امسال رشد 21 درصد و دو درصد را به ترتیب در تعداد پروازها و تعداد مسافران به چشم می خورد و رتبه فرودگاه رشت از بین 54 فرودگاه کشور در ردیف 16 است.

مدیرکل فرودگاه رشت یادآور شد: در حال حاضر این فرودگاه با 66 سورتی پرواز در هفته، بیشترین پرواز را در روزهای یکشنبه و چهار شنبه هر هفته به مقاصد مزبور انجام می شود.

ارسال 2500 باکس آب معدنی از هلال احمر گیلان به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان از ارسال دو هزار و 500 باکس آب معدنی برای زلزله زدگان اهر در آذربایجان شرقی خبر داد.

جمشید محمدی افزود: با توجه به نیاز منطقه زلزله زده به آب آشامیدنی، جمعیت هلال احمر استان آماده جمع آوری کمکهای مردمی گیلانی ها به ویژه آب معدنی در شعب سراسر استان است.

نصب 8 ایستگاه مطالعه در مکان‌های پر تردد

مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی استان گیلان از نصب هشت ایستگاه مطالعه در مکانهای پرتردد استان خبرداد و گفت: مسئولان این نهاد برای نصب ایستگاه مطالعه در ادارات، نهادها، فرودگاه و بیمارستانها هم اکنون در حال رایزنی با این نهادها هستند.

اسماعیل جانعلی ‌پور با بیان اینکه نصب ایستگاه مطالعه در گیلان برای نخستین بار در استان انجام می ‌شود، افزود: هزینه هر یک از قفسه ‌های ایستگاه مطالعه افزون بر 50 میلیون تومان در سال است که این هزینه از محل اعتبارات ادارات، دستگاهها، بیمارستانها و مکانهای پرترددی که ایستگاه مطالعه در آنجا نصب می‌ شود، تامین خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان گفت: هدف از نصب ایستگاه مطالعه در مکانهای پرتردد را ارتقای فرهنگ مطالعه، کتاب و کتابخوانی دانست و گفت: با نصب ایستگاه مطالعه مردم می ‌توانند از زمانهای خالی خود برای ارتقای آگاهی و دانش استفاده بهینه کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کتابها در قفسه ‌های بسیار شیک و زیبا قرار داده می شود، یادآورشد: شرط اساسی در نصب ایستگاه مطالعه در مکانهای پرتردد، فرهنگ‌ سازی مطالعه کتاب و کتابخوانی است.

برگزاری نخستین دوره آموزشی مهمانداران اتوبوسهای بین شهری در گیلان

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان از برگزاری نخستین دوره آموزشی مهمانداران اتوبوسهای بین شهری در استان خبرداد و گفت: دوره مزبور با هدف اجرای دستورالعمل شرایط صدور کارت مهمانداری در وسایل ‌نقلیه عمومی صورت می گیرد.

سبحان الله علیپور افزود: اهداف برگزاری این دوره ارتقا جایگاه شغلی و منزلت اجتماعی مهمانداران و افزایش بهره وری و ایمنی حمل و نقل جاده ایست.

وی درادامه به اهمیت نقش شغل مهمانداری در بخش حمل و نقل عمومی اظهارداشت: در بخش حمل و نقل جاده ای مهمانداران نقش برجسته ای در ارائه خدمات به مسافران دارند، نقش و اهمیت مهمانداری ایجاب می کند که افراد شاغل در این حرفه با مسائل و موضوعات شغلی مرتبط با آن آشنا شوند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: انتخاب مهمانداران مسئولیت پذیر باعث ایجاد اطمینان و اعتماد پایدار مشتریان به خدمات حمل و نقل جاده ای خواهد بود، مهمانداری حرفه ای یکی از مزیتهای رقابتی است.

وی افزود: بدون شک شرکتی که از مهمانداران کارآزموده وآموزش دیده بهره مند باشد می تواند موفق تر عمل کرده و رضایت مشتریان و مسافران را جلب کند.

علیپور ادامه داد: طی دو روز برگزاری این دوره 40 نفر با سرفصلهای اصلی و مهم دوره آموزشی مهمانداران که در دو بخش عمومی و تخصصی تنظیم شده بود، آشنا شدند.

برگزاری نخستین همایش پزشکی حج و زیارت هلال احمر

مدیر حج و زیارت جمعیت هلال احمر گیلان گفت: با توجه به در پیش بودن حج تمتع و ارتقای سلامت در سفرهای زیارتی نخستین همایش بین ‌المللی پزشکی حج و زیارت کشورهای اسلامی 15 تا 17 شهریور ماه سال جاری در تالار وزارت کشور برگزار می شود.

جمشید محمدی هدف از این همایش را آموزش و ارتقای سلامت سفرهای زیارتی، شناخت و پیشگیری بیماریهای شایع و همچنین مدیریت خدمات سلامت در سفر عنوان کرد و افزود: برای پیشگیری از بیماریهای واگیردار و رعایت نکات ایمنی استفاده از لوازم یکبار مصرف بهداشتی در اجرای مناسک حج ضروریست.