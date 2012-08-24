به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان در پایان دربی 75 در خصوص جریان این بازی گفت: اینقدر استرس برگزاری هر چه بهتر مسابقه را داشتم که نتیجه و کیفیت بازی برایم اهمیت نداشت.

وی با بیان اینکه همه به دنبال برگزاری دربی با آرامش بودند ادامه داد: متاسفانه در دقایقی از بازی عده ای معدود از تماشاگران اتفاقاتی را رقم زدند که ما از سرپرست های دو تیم خواستیم آن دسته از تماشاگران را به آرامش دعوت کنند که خوشبختانه پس از دقایقی این مسائل به پایان رسید و بازی ادامه پیدا کرد.

سرپرست سازمان لیگ برتر ادامه داد: در حالیکه بازیکنان دو تیم مسابقه را با آرامش پیش می بردند عده ای قصد برهم زدن این آرامش را داشتند که خوشبختانه خیلی زود با این مسئله برخورد شد.

بهروان در پایان از تماشاگرانی که از دقایق ابتدایی صبح امروز تا پایان مسابقه به برگزاری مطلوب این دیدار کمک کردند تشکر کرد.