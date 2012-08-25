رژه موتورسواران بسیج شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند در نشست بصیرتی، مردمی این شهر با موضوع بیداری اسلامی که با حضور جمع کثیری از مردم و بسیجیان برگزار شد،‌گفت: امروز شاهد تحقق سخن امام خمینی(ره) درمورد صدرو انقلاب اسلامی درجهان هستیم.

حجت الاسلام اسماعیل عباس نژاد، اظهار داشت: کشورهای منطقه با نگاه به انقلاب اسلامی حاکمان استبداد را از تخت به زیر بکشند و خواهان بازگشت به اسلام در امور حکومتی و فردی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: حرکت بیداری اسلامی در منطقه نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران است که الگویی شد برای دیگر کشورها تا در برابر حاکمان ظلم و جور ایستادگی کنند و به پیروزی برسند.

رژه موتورسواران شاهرودی برگزار شد

مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه ناحیه شاهرود از برگزاری رژه موتورسواران بسیجی این شهرستان خبر داد.

مجید کبابی گفت: در این رژه که بیش از 20 نفر از بسیجیان موتور سوار حوزه‏های بسیج مساجد و محلات خاتم الانبیا و علی ابن ابیطالب حضور داشتند با حرکت در شهر و به اهتزار درآوردن پرچم کشورهای مصر، لیبی، تونس، یمن، بحرین، سوریه و حزب‌الله لبنان و فلسطین از حرکت‌های بیداری اسلامی و مقاومت کشورهای منطقه در برابر استکبار حمایت کردند.

وی هدف از این حرکت نمادین را حمایت از بیداری اسلامی و مقاومت مسلمانان و مظلومان جهان در مقابل استکبار و استعمار عنوان کرد و افزود: این حرکت در شهر شاهرود و به وسیله موتورسواران بسیجی با توجه به همزمانی این موضوع با روز قدس، انجام شد.

در پایان موتورسوران در حرم شهدای گمنام حضور یافته و با قرائت فاتحه برای شهدای انقلاب و دفاع مقدس، بر پشتیبانی از بیداری اسلام و ادامه دادن راه شهدا تا حصول حکومت جهانی تاکید کردند.

نخستین نشست فرماندهان پایگاه‌های بسیج بیارجمند برگزار شد

فرمانده ناحیه میامی در نخستین نشست فرماندهان پایگاه‌ها و سرگروه‌های صالحین و شورای حوزه‌های مقاومت بیارجمند برگزار شد، گفت: نظام تربیتی شجره طیبه صالحین و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر از فعالیت‌های مهم و محوری بسیج در سال‌های اخیر است که باید پایگاه‌ها تمام تلاش خود را برای اجرای این برنامه‌ها بکار ببندند.

سرهنگ عباسعلی کاظمی، اظهار داشت: در نظام تربیتی صالحین افراد به خودسازی و تربیت خود می‏پردازند و در شورای امر به معروف یک گام به جلو حرکت می‏کنیم و به تربیت سایر افراد جامعه پرداخته می‏شود.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید بصیرتمان را افزایش بدهیم و با فعال کردن حلقه‌های صالحین و شورای امر به معروف که نظام‌های خودسازی و دیگرسازی هستند به این امر مهم دست پیدا می‌کنیم.

نشست بصیرتی، مردمی روستای احمد آباد بیارجمند برگزار شد

فرمانده حوزه مالک اشتر در نشست بصیرتی، مردمی که با حضور60 نفر از مردم و بسیجیان در مسجد روستای احمد آباد بیارجمند برگزار شد،گفت: ترس و وحشت دشمنان از شکل‌گیری خاورمیانه اسلامی در منطقه است که انشاءالله به زودی محقق می‌شود و آنها را پیش از پیش خوار و ذلیل می‌کند.

مهدی فرهنگ‌دوست، اظهار داشت: بیداری اسلامی در کشورهای عربی و آفریقایی منطقه منجر به سرنگونی نظام‌های دیکتاتوری منطقه شده است و آمریکا و اسرائیل حامیان خودشان را از دست داده‌اند و دچار ترس و وحشت شده‌اند.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل و بعضی از دولت‌های مرتجع عربی منطقه می‌خواهند نظام حکومتی سوریه را سرنگون کنند و به همین علت ناامنی‌ها و اعمال تروریستی را در مناطق مختلف سوریه تشدید می‌کنند.

کلاس‌های احکام و اخلاق ویژه بسیج در شاهرود برگزار کرد

مسئول روابط عمومی حوزه ریحانه الرسول شاهرود گفت: کلاس احکام و اخلاق در ماه مبارک رمضان در پایگاه محدثه حوزه ریحانه الرسول سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد.

زینب عجم اکرامی افزود: پایگاه بسیج خواهران محدثه روستای زرگر اقدام به برگزاری کلاس‏های احکام و اخلاق با حضور روحانی و امام جماعت روستا حجت الاسلام تجری نموده است و در کنار جزء خوانی قرآن، کلاس احکام و اخلاق و پاسخ به سوالات شرعی جهت آشنایی خواهران بسیجی برگزار می نماید.

وی همچنین از برگزاری کلاس روخوانی و روانخوانی قرآن در پایگاه بسیج خواهران بنت الهدی شهر مجن خبر داد و افزود: پایگاه بنت الهدی از ابتدای ماه مبارک رمضان اقدام به برپایی کلاس های روخوانی و روانخوانی برای نوجوانان و جوانان حلقه های صالحین نموده است و در کنار این کلاس‏ها جلسات پرسش و پاسخ مذهبی و احکام نیز با حضور اساتید حوزه برای خواهران بسیجی پایگاه برگزار شد.

دوره تربیت و تعالی فرماندهان بسیج دانش آموزی استان سمنان برگزار شد

امام جمعه موقت سمنان در دوره تربیت و تعالی استانی فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی که در سالن جلسات اداره فنی و حرفه‏ای استان سمنان برگزار شد، گفت: ولایت مطلقه فقیه به طور گسترده حق دارد به جامعه حکومت کند و در زمان غیبت حکومت از آن اوست و هیچ محدودیتی در بکارگیری از قدرتش ندارد و اطاعت از او بر همگان واجب است.

حجت الاسلام سیدجلال احمدپناهی، اظهار داشت: ولایت مطلقه فقیه یعنی فقیه و اسلام شناسِ عادل، مدیر، مدبر، شجاع و مخالف هوای نفس که مورد قبول مردم است.

وی افزود: ولایت، مطلقه است یعنی ولی فقیه مگر در موارد استثناء شده، در همه مسائل و ابعاد مانند پیامبر و ائمه دارای اختیار است و می‏تواند دخالت کند.

امام جمعه موقت سمنان تصریح کرد: خداوند به راحتی ولایت جامعه اسلامی را به هر کسی نمی ‏دهد همانطور که در زمانی فردی تا نزدیکی های قله ولایت فقیه پیش رفت ولی به دلیل بی لیاقتی، امام(ره) او را عزل کرد.