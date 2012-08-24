از فدارسیون گلایه دارم/ زمین ورزشگاه دستغیب شیراز در سایه بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاتار شامگاه جمعه پس از تساوی تیمش مقابل فجر سپاسی در شیراز در جمع خبرنگاران بیان کرد: نیمه اول بازی بد بودیم اما در نیمه دوم راه های نفوذ تیم فجررا بستیم و توانستیم موقعیت ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه از فدراسیون گلایه دارم، بیان کرد: چطور است که تیم فجر بتواند در این زمین که نور مناسب ندارد و فاقد اسکوربورد است بازی کند اما ما نمی توانیم در زمینهای مشابه این ورزشگاه در لرستان مسابقه دهیم.

سرمربی تیم گهر با انتقاد از وضعیت نور ورزشگاه نیز گفت: نور ورزشگاه کم بود و تمام زمین در سایه قرار داشت وبا این وضعیت باید مسابقه در روز برگزار میشد.

وی با اشاره به اینکه این عادلانه نیست که شیرازیها در چنین زمینی بازی کنند اما ما نتوانیم در زمین خود مسابقه دهیم، اضافه کرد: مسئولان لرستان تجربه ندارند که ما اکنون نمی توانیم در خانه مسابقه دهیم و اگر مسئولان AFC نور این ورزشگاه را تائید کنند می توانند از تیم ما امتیاز کم کنند.

تاتار با اشاره به بازی ضد فوتبال تیمش نیز بیان کرد: اگر کسی اذعان کند که من به بازیکنانم گفته باشم که چنین بازی را انجام دهند مربیگری را کنار می گذارم.