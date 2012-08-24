سه بازیکن پرسپولیس در ورزشگاه آزادی جا ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فشنگچی، روح الله سیف اللهی و حسین ماهینی که برای آزمایش دوپینگ از تیم جدا شده بودند پس از بازگشت متوجه شدند که اتوبوس تیم فوتبال پرسپولیس، ورزشگاه را ترک کرده است.

فشنگچی در این بین به پزشک باشگاه پرسپولیس انتقاد کرد که چرا در خصوص توقف اتوبوس هماهنگی لازم را به عمل نیاورده است. این سه بازیکن پرسپولیس از تونل ورزشگاه به سمت درب خروجی حرکت کردند تا خود را به سایر نفرات پرسپولیس در هتل ارم برسانند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال - پرسپولیس در چارچوب هفته ششم رقابت های لیگ برتر با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.