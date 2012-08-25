راه اندازی شرکت های مشترک توسط تجار قزوین و ریوتف روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تجاری استان قزوین در ادامه سفر هشت روزه به روسیه عصر جمعه با حضور در اتاق بازرگانی شهر ریوتف با رئیس و معاون اتاق بازرگانی این شهر دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که پنج تن از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خشکبار و مواد غذایی استان قزوین حضور داشتند، ویکتور سرگی ایویچ اظهارداشت: شهر ریوتف با 900 هکتار وسعت دارای صنایع نظامی و هوا فضاست و متخصصان فنی زیادی دارد که در صنعت فعال هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ریوتف روسیه بیان کرد: در این اتاق بازرگانی 70 تولیدکننده به عنوان عضو دائم و یک هزار و 500 تاجر به عنوان غیر دائم عضو هستند و فعالیت می کنند و خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی در اختیار همه افراد از سوی اتاق قرار می گیرد.
وی افزود: سرمایه گذاری های زیادی در این شهر از سوی خارجیها صورت گرفته و با حمایت قانونی و حقوقی از سوی دولت از تاجران و سرمایه گذاران بستر خوبی برای بازرگانان مناطق مختلف جهان فراهم شده است.
ایویچ تصریح کرد: انبارهای متعددی برای نگهداری محصولات کشاورزی در این شهر وجود دارد که می تواند مورد استفاده تجار ایرانی برای صدور و نگهداری کالا قرار گیرد.
این مسئول روسی اظهارداشت: با اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته متوجه شده ایم که استان قزوین توان تولیدی خوبی در مصالح ساختمانی مانند کاشی و سرامیک و شیشه دارد که با توجه به ساخت و سازهای زیاد در این منطقه می توانیم از محصولات شما بیشتر استفاده کنیم.
میوه، سبزیجات تازه و مصالح ساختمانی نیاز بازار روسها
رئیس اتاق بازرگانی ریوتف یادآورشد: در شهر ریوتف به میوه، سبزیجات تازه؛ کشمش، مصالح ساختمانی نیاز داریم و تمایل داریم در صورت ارائه محصولات مرغوب این کالاها را از تجار ایرانی خریداری کنیم.
وی گفت: در صورت راه اندازی شرکتهای مشترک می توانید از تسهیلات و حمایتهای دولتی هم برخوردار شوید و هزینه های خود را کاهش دهید.
ایویچ اظهارداشت: تجار استان قزوین می توانند با تهیه دفتر یا واحدی در ریوتف کالای خود را عرضه کنند تا زودتر مشتری خود را پیدا کند.
قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی شهر ریوتف روسیه گفت: به تجار قزوین پیشنهاد می کنیم با تاسیس شرکتهای مشترک با تجار ریوتف ضمن کاهش هزینه های صادراتی خود از تسهیلات و حمایتهای اتاق بازرگانی نیز برخوردار شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تجاری استان قزوین در ادامه سفر هشت روزه به روسیه عصر جمعه با حضور در اتاق بازرگانی شهر ریوتف با رئیس و معاون اتاق بازرگانی این شهر دیدار و گفتگو کردند.
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