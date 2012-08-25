راه اندازی شرکت های مشترک توسط تجار قزوین و ریوتف روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تجاری استان قزوین در ادامه سفر هشت روزه به روسیه عصر جمعه با حضور در اتاق بازرگانی شهر ریوتف با رئیس و معاون اتاق بازرگانی این شهر دیدار و گفتگو کردند.



در این دیدار که پنج تن از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خشکبار و مواد غذایی استان قزوین حضور داشتند، ویکتور سرگی ایویچ اظهارداشت: شهر ریوتف با 900 هکتار وسعت دارای صنایع نظامی و هوا فضاست و متخصصان فنی زیادی دارد که در صنعت فعال هستند.



رئیس اتاق بازرگانی ریوتف روسیه بیان کرد: در این اتاق بازرگانی 70 تولیدکننده به عنوان عضو دائم و یک هزار و 500 تاجر به عنوان غیر دائم عضو هستند و فعالیت می کنند و خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی در اختیار همه افراد از سوی اتاق قرار می گیرد.



وی افزود: سرمایه گذاری های زیادی در این شهر از سوی خارجیها صورت گرفته و با حمایت قانونی و حقوقی از سوی دولت از تاجران و سرمایه گذاران بستر خوبی برای بازرگانان مناطق مختلف جهان فراهم شده است.



ایویچ تصریح کرد: انبارهای متعددی برای نگهداری محصولات کشاورزی در این شهر وجود دارد که می تواند مورد استفاده تجار ایرانی برای صدور و نگهداری کالا قرار گیرد.



این مسئول روسی اظهارداشت: با اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته متوجه شده ایم که استان قزوین توان تولیدی خوبی در مصالح ساختمانی مانند کاشی و سرامیک و شیشه دارد که با توجه به ساخت و سازهای زیاد در این منطقه می توانیم از محصولات شما بیشتر استفاده کنیم.



میوه، سبزیجات تازه و مصالح ساختمانی نیاز بازار روسها



رئیس اتاق بازرگانی ریوتف یادآورشد: در شهر ریوتف به میوه، سبزیجات تازه؛ کشمش، مصالح ساختمانی نیاز داریم و تمایل داریم در صورت ارائه محصولات مرغوب این کالاها را از تجار ایرانی خریداری کنیم.



وی گفت: در صورت راه اندازی شرکتهای مشترک می توانید از تسهیلات و حمایتهای دولتی هم برخوردار شوید و هزینه های خود را کاهش دهید.



ایویچ اظهارداشت: تجار استان قزوین می توانند با تهیه دفتر یا واحدی در ریوتف کالای خود را عرضه کنند تا زودتر مشتری خود را پیدا کند.