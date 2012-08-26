داروخانه هایی که سوپرمارکت می شوند!

به گزارش خبرنگار مهر، داروسازان به عنوان قشر تاثیرگذار در حوزه سلامت، حضورشان در بخشهای مختلف نظام بهداشتی و درمانی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوریکه نمی توان روند پیشگیری از بروز و درمان بیماریها را بدون توجه به نقش مهم داروسازان، موفقیت آمیز دانست. در واقع، این داروسازان هستند که می توانند با مشاوره های دقیق و علمی خود به پزشکان و بیماران، روند بهبود و درمان بیماریها را تسریع بخشند. همچنین حضور تعداد زیادی از داروسازان در داروخانه های کشور، اهمیت نقش آنان را دوچندان می نماید. اما متاسفانه مشکلات پیش روی داروسازان، باعث شده تا وضعیت داروخانه های کشور چندان امیدوار کننده نباشد. از سوی دیگر، بها ندادن به خواسته های اصولی و منطقی داروسازان، باعث شده شاهد نوعی دلسردی در بین این قشر باشیم به طوریکه هر روز بر تعداد داروخانه های اجاره ای افزوده شده و یا اینکه روند تعطیلی آنها رو به افزایش است.

تاخیر چند ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه ها

تاخیرهای چند ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، از جمله مشکلاتی است که داروسازان به شدت از آن گله مند هستند. به طوریکه تاخیرهای طولانی مدت بعضا باعث می شود تا داروخانه نتواند هزینه های خود را تامین کند و در نتیجه دچار بحران مالی شود.

دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی که بیشترین همکاری را با داروخانه های خصوصی کشور دارند، می گوید: تاخیرهای 4 تا 5 ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، به شدت آزار دهنده است. زیرا ما باید پول دارو را نقدی پرداخت کنیم اما دریافت پول از بیمه بعد از چند ماه تاخیر صورت می گیرد. همین مسئله باعث می شود تا برخی داروخانه ها توان مالی برای ادامه کار نداشته باشند و در نتیجه مجبورند به سراغ فروش محصولاتی غیر از دارو بروند.

اکثر داروخانه ها در لیست فروش قرار دارند

رئیس انجمن داروسازان ایران با عنوان این مطلب که داروخانه داری برای داروسازان به صرفه نیست، تاکید کرد: اکثر داروخانه های کشور در معرض فروش قرار گرفته اند.

مژدهی آذر به مشکلات داروخانه های خصوصی کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه مشکلاتی که برای داروسازان به وجود آورده اند، باعث شده تا انگیزه ای برای آنها وجود نداشته باشد.

وی از بیمه ها و سازمانهای مالیاتی به عنوان دستگاههایی نام برد که بیشترین مشکلات را برای داروخانه ها به وجود می آورند.

مژدهی آذر افزود: تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها و همچنین مالیاتهایی که برای داروخانه ها بسته می شود، باعث شده تا هزینه ها بیشتر از درآمد شود و در نتیجه داروخانه داری برای داروسازان منفعتی نداشته باشد.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه صدها داروخانه در کشور برای فروش گذاشته شده اند، ادامه داد: امروز دیگر داروخانه برای دکتر داروساز مناسب نیست و شاید مکانی مفید برای تاجرها و افراد دیپلمه باشد.

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