داروخانه هایی که سوپرمارکت می شوند!

به گزارش خبرنگار مهر، داروسازان به عنوان قشر تاثیرگذار در حوزه سلامت، حضورشان در بخشهای مختلف نظام بهداشتی و درمانی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوریکه نمی توان روند پیشگیری از بروز و درمان بیماریها را بدون توجه به نقش مهم داروسازان، موفقیت آمیز دانست. در واقع، این داروسازان هستند که می توانند با مشاوره های دقیق و علمی خود به پزشکان و بیماران، روند بهبود و درمان بیماریها را تسریع بخشند. همچنین حضور تعداد زیادی از داروسازان در داروخانه های کشور، اهمیت نقش آنان را دوچندان می نماید. اما متاسفانه مشکلات پیش روی داروسازان، باعث شده تا وضعیت داروخانه های کشور چندان امیدوار کننده نباشد. از سوی دیگر، بها ندادن به خواسته های اصولی و منطقی داروسازان، باعث شده شاهد نوعی دلسردی در بین این قشر باشیم به طوریکه هر روز بر تعداد داروخانه های اجاره ای افزوده شده و یا اینکه روند تعطیلی آنها رو به افزایش است.
تاخیر چند ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه ها
تاخیرهای چند ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، از جمله مشکلاتی است که داروسازان به شدت از آن گله مند هستند. به طوریکه تاخیرهای طولانی مدت بعضا باعث می شود تا داروخانه نتواند هزینه های خود را تامین کند و در نتیجه دچار بحران مالی شود.
دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران، با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی که بیشترین همکاری را با داروخانه های خصوصی کشور دارند، می گوید: تاخیرهای 4 تا 5 ماهه بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، به شدت آزار دهنده است. زیرا ما باید پول دارو را نقدی پرداخت کنیم اما دریافت پول از بیمه بعد از چند ماه تاخیر صورت می گیرد. همین مسئله باعث می شود تا برخی داروخانه ها توان مالی برای ادامه کار نداشته باشند و در نتیجه مجبورند به سراغ فروش محصولاتی غیر از دارو بروند.
اکثر داروخانه ها در لیست فروش قرار دارند
رئیس انجمن داروسازان ایران با عنوان این مطلب که داروخانه داری برای داروسازان به صرفه نیست، تاکید کرد: اکثر داروخانه های کشور در معرض فروش قرار گرفته اند.
مژدهی آذر به مشکلات داروخانه های خصوصی کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه مشکلاتی که برای داروسازان به وجود آورده اند، باعث شده تا انگیزه ای برای آنها وجود نداشته باشد.
وی از بیمه ها و سازمانهای مالیاتی به عنوان دستگاههایی نام برد که بیشترین مشکلات را برای داروخانه ها به وجود می آورند.
مژدهی آذر افزود: تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها و همچنین مالیاتهایی که برای داروخانه ها بسته می شود، باعث شده تا هزینه ها بیشتر از درآمد شود و در نتیجه داروخانه داری برای داروسازان منفعتی نداشته باشد.
رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه صدها داروخانه در کشور برای فروش گذاشته شده اند، ادامه داد: امروز دیگر داروخانه برای دکتر داروساز مناسب نیست و شاید مکانی مفید برای تاجرها و افراد دیپلمه باشد.
عرضه داروی بدون نسخه
مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها در کشور بیش از سایر عوامل، در ایجاد مقاومتهای ضد میکروبی دخیل است. علاوه بر آنتی بیوتیکهایی نظیر آموکسی سیلین و سفالکسین که بدون نیاز به نسخه پزشک در داروخانه ها عرضه می شود، بر تجویز سایر آنتی بیوتیکها توسط پزشکان نیز نظارت دقیقی وجود ندارد.
بیماری که با یک ارگانیسم مقاوم عفونت پیدا می کند طبعا طول دوره درمان برای وی افزایش می یابد و هزینه ای که باید بپردازد به این علت که باید آنتی بیوتیک جدیدتری را مورد استفاده قرار دهد بیشتر می شود.
دکتر خیرالله غلامی رئیس انجمن داروسازان بالینی ایران، یکی از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه که هم مردم و هم جامعه پزشکی دچار آن هستند، تجویز و مصرف غیر منطقی داروها عنوان کرد و گفت: داروسازان در داروخانه ها باید توجه داشته باشند که با ارائه دارو بدون نسخه به بیماران به مصرف غیر منطقی دارو دامن می زنند از این رو تقاضا داریم حداقل سه تا چهار دسته از اقلام دارویی بدون نسخه داده نشود. از جمله آنها می توان به داروهای چشمی، تزریقی و آنتی بیوتکها اشاره کرد. چرا که این داروها می توانند پیامدهای بدی را برای بیماران به همراه داشته باشند.
قاچاق دارو و مکملها
دکتر عبدالعظیم بهفر مدیر کل نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در ارتباط با قاچاق فرآورده های سلامت محور، گفت: امروزه مانند گذشته نمیتوان با بستن مرزها از ورود کالاهای قاچاق و تقلبی جلوگیری کرد بلکه باید با طراحی و اجرای یک سیستم پایش هوشمندانه با فرآوردههای قاچاق و تقلبی مبارزه کرد.
وی با اشاره به قاچاق و تقلب فرآوردههای سلامت محور افزود: بحث قاچاق و تقلب فرآوردههای سلامت محور تنها مشکل کشور ما نیست بلکه معضلی جهانی محسوب می شود. در این شرایط توجه سازمان جهانی بهداشت به این موضوع جلب شده است و در حال تصویب کنوانسیونی در این زمینه است و به نظر میرسد در سال جاری این کنوانسیون به تصویب برسد.
20 درصد داروخانه های تهران اجاره ای است
در حالی عنوان می شود 20 درصد داروخانه های تهران اجاره ای است که دبیر انجمن داروسازان تهران، این اقدام را غیرقانونی تلقی کرده و معتقد است که مشکلات اقتصادی باعث شده تا داروخانه ها به اجاره برود.
اجاره داروخانه ها توسط برخی افراد غیرداروساز، با هدف کسب درآمد از محل فروش محصولات بهداشتی و آرایشی قاچاق و همچنین عرضه داروهای غیرمجاز صورت می گیرد. مسئله ای که می تواند سلامت مردم و خریداران این قبیل فرآورده ها را به شدت تهدید کند.
جلیل سعیدلو دبیر انجمن داروسازان تهران از کند بودن چرخه اقتصادی در داروخانه های کشور به شدت انتقاد می کند و می گوید: داروخانه ها مجبورند به علت نوسانات اقتصادی که در بازار وجود دارد، پیش بینی 100 روزه برای تامین داروهای خود داشته باشند که در هیچ کجای دنیا چنین چیزی مرسوم نیست.
آنچه مسلم است، عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها از سوی سازمانهای بیمه گر و حمایت نشدن داروخانه ها از سوی مسئولان مربوطه، دست به دست هم داده تا شاهد بروز مشکلات اقتصادی در داروخانه هایی باشیم که به عنوان نقطه اتصال بین بیمار و پزشک تلقی می شوند. در واقع، این داروسازان هستند که با مشاوره های علمی خود، بیماران را از نحوه صحیح مصرف دارو مطلع و آگاه می سازند. حال چنانچه این داروخانه ها در اختیار افراد غیرداروساز باشد، قطعا این حلقه اتصال جدا شده و در نتیجه بیمار نمی تواند از اطلاعات دارویی برخوردار شود.
امروز پنجم شهریور، زادروز محمدبن ذکریای رازی به عنوان روز داروسازی نامگذاری شده تا بهانه و فرصتی باشد برای پرداختن به مسائل مبتلا به داروسازان به خصوصی آن دسته از داروسازانی که در داروخانه ها به مردم خدمت می کنند.
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