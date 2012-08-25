آرمسترانگ برای همیشه از دوچرخه سواری محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمسترانگ به عنوان ورزشکاری که موفق شده بر سرطان غلبه کند در آمریکا چهره ای نمادین به حساب می آید. وی اعلام کرده در خصوص حکمی که کمیته ضد دوپینگ آمریکا صادر کرده به دادگاه عالی ورزش نخواهد رفت.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، کمیته ضد دوپینگ آمریکا پی برده که وی در سال های گذشته همواره از ماده ممنوعه استفاده می‌کرده است. بنابراین تمامی هفت عنوان قهرمانی پیاپی این دوچرخه سوار از سال 1999 تا 2005 از وی پس گرفته می شود.

آرمسترانگ همچنین تا آخر عمر به دلیل استفاده از مواد نیروزا از دوچرخه سواری محروم شده است. در میان جرایم این ورزشکار همچنین تجارت مواد ممنوعه نیز به چشم می خورد.