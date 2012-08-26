مشارکت فعالانه ایران در نم و دفاع دایم عدم تعهد از حقوق هسته ای کشورها

به گزارش خبرنگار مهر، جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول بنیادین و اولیه مندرج در سیاست خارجی خویش یعنی اصل "سیاست نه شرقی، نه غربی"، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ششمین اجلاس سران جنبش عدم تعدم در هاوانا در سال 1358 به عنوان هشتاد و هشتمین کشور به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد و طی 30 سال ععضویت در آن به خصوص از سال 1983 و در مقطع آغازین جنگ تحمیلی همواره به عنوان یکی از کشورهای فعال و پیشرو در کلیه نشست های جنبش عدم تعهد به ویژه اجلاس های سران و وزرای امور خارجه شرکت داشته و در تدوین مواضع و تصمیمات جنبش در خصوص مسائل و تحولات مهم بین المللی نقش فعال را ایفا کرده است.

نمایندگی های کشورمان نزد سازمان های ملل متحد به خصوص در نیویورک در کلیه جلسات دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد حضور فعالی داشته اند.

از نقاط عطف همکاری های میان ایران و جنبش عدم تعهد در عرصه بین المللی می توان از زحمات این جنبش از برنامه های صلح آمیز هسته ای کشورمان، در سالهای اخیر و در پی طرح موضوع فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی و متعاقب آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اشاره نمود که نتیجه آن بیانیه تروئیکای جنبش عدم تعهد و بیانیه های متعدد گروه عدم تعهد در آژانس بین المللی انرژِ اتمی در حمایت از فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران بود. همچنین در اجلاس وزرای خارجه دفتر هماهنگی جنبش عدم عهد در پوتراجایا مالزی (خرداد 1385) برای نخستین بار بیانیه جداگانه جنبش عدم تعهد در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان صادر شد و سه ماه بعد (شهریور ماه 1385) مشابه این بیانیه در چهاردهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا به تصویب رسید.

جنبش عدم تعهد نیز همواره از جمله حامیان ایران در موضوع هسته ای بوده که با صدور بیانیه ها و داشتن موضع گیری های متعدد از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران دفاع کرده است.