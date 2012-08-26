  1. سیاست
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۷

ایران و جنبش عدم تعهد/

مشارکت فعالانه ایران در نم و دفاع دایم عدم تعهد از حقوق هسته ای کشورها

مشارکت فعالانه ایران در نم و دفاع دایم عدم تعهد از حقوق هسته ای کشورها

جمهوری اسلامی ایران از بدو پیوستن به جنبش عدم تعهد تا کنون حضور فعالانه ای در نشست ها و برنامه های این جنبش داشته و عدم تعهد نیز از جمله حامیان ایران در موضوع هسته ای بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول بنیادین و اولیه مندرج در سیاست خارجی خویش یعنی اصل "سیاست نه شرقی، نه غربی"، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ششمین اجلاس سران جنبش عدم تعدم در هاوانا در سال 1358 به عنوان هشتاد و هشتمین کشور به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد و طی 30 سال ععضویت در آن به خصوص از سال 1983 و در مقطع آغازین جنگ تحمیلی همواره به عنوان یکی از کشورهای فعال و پیشرو در کلیه نشست های جنبش عدم تعهد به ویژه اجلاس های سران و وزرای امور خارجه شرکت داشته و در تدوین مواضع و تصمیمات جنبش در خصوص مسائل و تحولات مهم بین المللی نقش فعال را ایفا کرده است.

نمایندگی های کشورمان نزد سازمان های ملل متحد به خصوص در نیویورک در کلیه جلسات دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد حضور فعالی داشته اند.

از نقاط عطف همکاری های میان ایران و جنبش عدم تعهد در عرصه بین المللی می توان از زحمات این جنبش از برنامه های صلح آمیز هسته ای کشورمان، در سالهای اخیر و در پی طرح موضوع فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی و متعاقب آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اشاره نمود که نتیجه آن بیانیه تروئیکای جنبش عدم تعهد و بیانیه های متعدد گروه عدم تعهد در آژانس بین المللی انرژِ اتمی در حمایت از فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران بود. همچنین در اجلاس وزرای خارجه دفتر هماهنگی جنبش عدم عهد در پوتراجایا مالزی (خرداد 1385) برای نخستین بار بیانیه جداگانه جنبش عدم تعهد در خصوص فعالیت های هسته ای کشورمان صادر شد و سه ماه بعد (شهریور ماه 1385) مشابه این بیانیه در چهاردهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا به تصویب رسید.

جنبش عدم تعهد نیز همواره از جمله حامیان ایران در موضوع هسته ای بوده که با صدور بیانیه ها و داشتن موضع گیری های متعدد از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران دفاع کرده است.

کد مطلب 1679521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها