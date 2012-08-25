برنامه افتتاح 45 پروژه عمرانی و تولیدی کامیاران در هفته دولت آغاز شد

علی عسکر روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این 45 پروژه در زمینه های کشاورزی، عمران روستایی و شهری، احداث پارک، طرح هادی و احداث ساختمان دهیاری است که در مجموع برای اجرای آنها 30 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه افزود: دولت در زمینه های محرومیت زدایی، عدالت محوری و پیگیری و پاسخگویی به مطالبات مردم برنامه های مفید و سازنده ای داشته است که با حضور دولتمردان در بین اقشار مختلف این برنامه ها تحقق یافته است.

فرماندار کامیاران در خصوص اجرای پروژه ها توجه به بحث مطالعه طرح ها مخصوصا مطالعات اجتماعی و فرهنگ سازی حفاظت و نگهداری از امکانات ایجاد شده و حفاظت از محیط زیست را ضروری دانست.

روحانی تاکید کرد: در راستای حل پروژه های نیمه فعال باید بررسی و اقدام لازم به عمل آید و به همین دلیل اولویت اصلی برای توزیع اعتبارات در سال جاری در کامیاران بهره برداری از پروژه های نیمه تمام است.

وی در پایان یادآور شد: دولت در زمینه توسعه روستاها و تخصیص اعتبارات مورد نیاز مصمم بوده و به زودی شاهد تحول در این بخش ها خواهیم بود.