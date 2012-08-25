افتتاح 264 پروژه با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد ریـال در ایلام آغاز شد

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته دولت 264 پروژه با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد ریـال در استان ایلام افتتاح و به بهره برداری می رسد که طی سه روز گذشته در مناطق مختلف استان این مهم در حال انجام است.

وی افزود: این پروژه ها در قالب بهداشت ، آموزش و پرورش ، راه ، مسکن و ... است.

وی با تاکید بر اینکه اصلی ترین برنامه، تکمیل پروژه های نیمه تمام است، اظهار داشت: رویکرد ما باید به گونه ای باشد که تکمیل پروژه های نیمه تمام را در اولویت کاری خود قرار دهیم.

احمد کرمی با بیان اینکه نگاه دولت های نهم و دهم به استان نگاهی توسعه طلبانه برای استان بوده است ، تصریح کرد : اگر بخواهیم به اعتباراتی که در دولت های نهم و دهم در حوزه های مختلف برای استان هزینه شده است بنگریم، خواهیم دید که دولت نه تنها در شعار بلکه در عمل نیز عدالت را به استان ها از جمله استان ایلام آورده است.

وی ضمن اشاره به بخش مسکن، اظهار داشت: در حوزه مسکن از ابتدای دولت نهم تا کنون سه هزار و 500 میلیارد ریـال توسط دولت در استان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

معاون عمرانی استاندار ایلام در پایان به نقش بسیجی وار اصحاب رسانه در انعکاس خدمات دولت در هفته دولت اشاره کرد و افزود: بدون شک هفته دولت بدون نقش رسانه ها و انعکاس دستاوردهای دولت در این هفته توسط خبرنگاران، معنا و مفهومی نمی یابد که خبرنگاران در این راستا با رعایت اصول بیطرفی و بیان مشکلات به شکل مطلوب، زبان گویای مردم و زنگ بیدارباش مسئولان هستند و در این مسیر رسانه ای موفق است که بتواند اعتماد عمومی را به خود جلب کنند.