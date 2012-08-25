تصفیه خانه آب بیرجند و سدفرخی قاین به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پروژه تصفیه خانه آب شرب شهرستان بیرجند در بازدید کارشناسان از این طرح افزود: بهره برداری از تصفیه خانه بیرجند در آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

مریم قوی پنجه هدف از احداث تصفیه خانه را حذف سختی، سولفات، فلزات سنگین و تبدیل کروم 6 ظرفیتی به 3 ظرفیتی دانست و ادامه داد: این طرح در فاز اول بهره برداری دارای ظرفیت حدود 640 لیتر بر ثانیه است و ظرفیت نهایی آن در پایان دوره طرح به 920 لیتر بر ثانیه خواهد رسید.

وی تصریح کرد: تلفیق دو روش PR(پلت راکتور) و RO(اسمز معکوس) را در نوع خود در خاورمیانه منحصر به فرد دانسته و مراحل طراحی و ساخت سیستم ها و تجهیزات تصفیه خانه به روش EPC انجام می گیرد.

مدیر پروژه تصفیه خانه آب شرب بیرجند با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خطوط انتقال تصفیه خانه در قالب 11.5 کیلومتر لوله گذاری به قطر 150 تا هزار میلی لیتر، عنوان کرد: در مرحله اول بهره برداری از تصفیه خانه بیرجند 40 درصد شهر بیرجند تحت پوشش آب تصفیه شده قرار می گیرد.

بهره ‌برداری از سد مخزنی فرخی در پاییز 91

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ‌ای خراسان جنوبی نیز از آغاز بهره ‌برداری سد فرخی از پاییز سال جاری خبر داد.

محمد کاظم بیجاری در بازدید کارشناسان دستیار ویژه رئیس‌جمهور از سد مخزنی فرخی شهرستان اظهار کرد: سد فرخی و شبکه آبیاری زهکشی آن در آبان‌ ماه سال جاری به بهره‌ برداری می ‌رسد.

وی تصریح کرد: شبکه آبیاری و زهکشی سد فرخی با وسعت شبکه 710 هکتار شامل 190 هکتار اراضی بهبود و 520 هکتار اراضی توسعه است.

وی افزود: همچنین این پروژه شامل احداث خط لوله درجه یک به طول 12 هزار و 700 متر از جنس فایبرگلاس به قطر 250 – 600 میلی ‌متر، خطوط لوله درجه دو در مجموع با طول هشت هزار و 900 متر از جنس پلی اتیلن قطر 63 میلی‌متر، 60 باب ابنیه فنی‌، 21 کیلومتر جاده دسترسی در کنار خط اصلی و خطوط فرعی و حدود پنج کیلومتر کانال زهکشی و دایک محافظ‌، طراحی و اجرا شده است.