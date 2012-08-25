دومین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت در کردستان برگزار شد

جمیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای برنامه های عملیاتی اصلاح و بهبود روش ها، آزمون های ادواری متقاضیان سنجش مهارت به صورت هماهنگ و سراسری در کشور برگزار شد.

وی افزود: مرحله کتبی این آزمون روز جمعه سوم شهریور ماه در 37 حرفه همسان و 282 حرفه غیر همسان در 31 استان کشور و در 350 حوزه امتحانی به صورت چهار گزینه ای برگزار شد که همزمان با سراسر کشور در کردستان نیز این آزمون برگزار شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان ادامه داد: بیش از 43 هزار نفر در آزمون ادواری سنجش مهارت ثبت نام کردند که از این تعداد 31 هزار و 948 نفر مرد و 11 هزار و 184 نفر زن هستند.

احمدی در خصوص اهداف برگزاری آزمون های سراسری سنجش مهارت به صورت سراسری گفت: طرح برگزاری آزمون های سراسری سنجش مهارت با اهداف اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت، اعتبار بخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان اجرایی می شود.

وی با اشاره به مراحل اجرای آزمون های ادواری سنجش مهارت افزود: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است و متقاضیان پس از قبولی در آزمون کتبی بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در جدول شماره یک دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ادواری سنجش مهارت برای شرکت در آزمون عملی به حوزه های تعیین شده مراجعه می کنند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان در خصوص شرایط قبولی در آزمون های سنجش مهارت بیان کرد: حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی 50 از 100 و در آزمون عملی 70 از 100 است که شرط قبولی نهایی برای دریافت گواهینامه مهارت کسب حداقل نمره معدل 70 از 100 است.

احمدی در رابطه با نحوه اعلام نتایج آزمون های ادواری سراسری سنجش مهارت اظهار داشت: نتایج این آزمون ها از طریق پایگاه اطلاع رسانی و سایر سامانه های اطلاع رسانی تا نیمه شهریور ماه اعلام می شود که قبول شدگان مرحله کتبی در آزمون عملی شرکت می کنند که در صورت قبولی برای آنان گواهینامه مهارت پس از طی مراحل قانونی صادر و مطابق برنامه اعلامی مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان ها توسط مرکز تشکیل پرونده تحویل متقاضی می شود.

کسب رتبه اول فنی و حرفه ای کردستان در ارزیابی عملکرد سال 90

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 90 از طرف معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و قانون مدیریت خدمات کشوری، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان موفق شد در بین 47 دستگاه اجرایی استان به رتبه نخست در شاخص های اختصاصی و رتبه دوازدهم در شاخص های عمومی و در کل رتبه یازدهم را کسب کرده و پنج رتبه نسبت به سال گذشته ارتقا پیدا کند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان افزود: این اداره کل توانست از مجموع دو هزار امتیاز کل ارزیابی عملکرد، امتیاز هزار و 753 را کسب کند.

احمدی اظهار داشت: این اداره کل با داشتن نیروی انسانی توانمند و کارا در راستای خدمت رسانی به مردم کردستان و به منظور ارتقاء و ترویج مهارت آموزی از هیچ کوششی فروگذاری نمی کند.

وی ادامه داد: این اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان های تابعه تمام توان، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود را به منظور توانمند کردن بیش از پیش استعدادهای درخشان جوانان در فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکار گرفته است.