انتصاب اعضای جدید شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اضافه کرد: در ترکیب جدید این شورا عباس طائب -مشاور وزیرعلوم، محمد مهدی ­نژاد نوری - معاون پژوهش و فناوری، علی اکبر - متکان معاون اداری و مالی، حسین حجازی - مدیرکل حراست مرکزی، سعید قدیمی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، احمد اکبری - رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و بابک فرهنگی - مدیر دفتر رایانه از سوی وزیر علوم منصوب شدند.

وی با بیان اینکه رئیس این شورا کامران دانشجو- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است، گفت: بابک فرهنگی از سوی وزیر علوم به عنوان دبیر این شورا نیز منصوب شد.

عضو جدید شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم با تکذیب خبری در خصوص استعفای اعضای قبلی این شورا در خصوص اختلاف نظر بر سر پروژه ERP وزارت علوم، اعلام کرد که مدت زمان احکام پیشین این شورا یعنی هاشمی گلپایگانی، ملک فر و نادری منش به اتمام رسیده بود و وزیر علوم احکام دیگری صادر کرد.

مهدی نژاد در ادامه گفت: سعید قدیمی که هم اکنون سمت مدیر کل آموزشی وزارت علوم را بر عهده دارد به جای نادری منش در این شورا منصوب شد.

وی همچنین درباره شایعه استعفای ملک فر از این شورا تصریح کرد: اختلاف نظر در هر موضوعی ممکن است میان اعضای این شورا وجود داشته باشد و اگر قرار باشد ملک فر که مدیر کل دفتر وزیر علوم است به علت اختلاف نظر بر سر پروژهERP استعفا داده باشد پس باید از سمت مدیر کلی هم کنار برود، بنابراین خبر استعفای این افراد اصلاً معقول به نظر نمی رسد.

به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم هاشمی گلپایگانی در دوره قبلی شورای فناوری اطلاعات دبیر شورا بود که هم اکنون بابک فرهنگی این سمت را بر عهده دارد.