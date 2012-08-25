افزایش 99 هزار نفری مشترکان گاز در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جراحی ظهر شنبه همزمان با سومین روز از هفته دولت در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت گاز استان سمنان با بیان اینکه در دو دولت نهم و دهم 98 هزار و 824 مشترک به تعداد مشترکان استان سمنان افزوده شده است، افزود: شمار علمک های نصب شده قبل از دولت نهم، تنها 67 هزار و 947 علمک بوده است.

وی اظهار داشت: با این افزایش مشترکان گاز در استان سمنان در دولت نهم و دهم، شمار مشترکان گاز طبیعی در این استان هم اکنون به 206 هزار و 775 مشترک رسیده است.

جراحی درخصوص عملکرد دولت های نهم و دهم در افزایش مشترکان گاز استان سمنان عنوان کرد: قبل از روی کار آمدن دولت نهم در این استان فقط 107 هزار و 951 مشترک گاز طبیعی در استان وجود داشت که با اجرای طرح های گازرسانی و نصب تعداد 48 هزار و 142 علمک جدید مشترکان گاز طبیعی در این استان افزایش یافته است.

افزایش 100 درصدی جایگاه های CNG استان سمنان



مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان با اشاره به خدمات ارزنده دولت نهم و دهم از افزایش 100 درصدی جایگاه های CNG استان در دولت های نهم و دهم در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات گازرسانی به 42 جایگاه CNG در استان سمنان به پایان رسیده است، گفت: 10 جایگاه CNG در شهرستان سمنان، 10 جایگاه در شهرستان شاهرود، یک جایگاه در شهرستان تازه تاسیس میامی، دو جایگاه در شهرستان مهدیشهر و شهمیرزاد، هفت جایگاه در شهرستان گرمسار، سه جایگاه در شهرستان آرادان و 9 جایگاه در شهرستان دامغان راه اندازی و به بهره برداری رسیده است.

جراحی تصریح کرد: تا قبل از روی کار آمدن دولت های نهم و دهم، استان سمنان از وجود جایگاه های CNG بی بهره بوده است.

98 درصد جمعیت شهری شاهرود از نعمت گاز طبیعی برخور دارند

رئیس اداره گاز شهرستان شاهرود نیز بیان داشت: در حال حاضر 98 درصد جمعیت شهری و 73 درصد جمعیت روستائی شهرستان شاهرود از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

احمد فرهمند راد گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و 59 کیلومتر شبکه گازرسانی برای بهره مندی 65 هزار و 367 مشترک گاز طبیعی در شهرستان شاهرود اجرا شده است.

حدود نیمی از روستاهای شاهرود گازرسانی شده اند

وی افزود: نزدیک به نیمی از روستاهای این شهرستان در زمان تصدی دولتهای نهم و دهم گازرسانی شده اند.

رئیس اداره گاز شهرستان شاهرود تصریح کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و 59 کیلومتر شبکه گازرسانی برای بهره مندی 65 هزار و 367 مشترک گاز طبیعی در شهرستان شاهرود به بهره برداری رسیده است.

فرهمندراد در پایان تاکید کرد: با اتمام پروژه گازرسانی به شهر بیارجمند در آِینده نزدیک تمامی جمعیت شهری شهرستان شاهرود از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.