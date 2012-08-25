به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از لوازم آرایشی قاچاق طی سال های اخیر در مشهد سبب شده بانوان بسیاری به دلیل عدم آگاهی به بیماری ها و ناراحتی های پوستی مبتلا شوند که به نظر می رسد در این راستا باید با اطلاع رسانی گسترده بانوان را نسبت به خرید لوازم آرایش قاچاق آگاه کرده و هشدارهای لازم را در این خصوص داد.

70 درصد مواد آرایشی موجود در بازارهای استان قاچاق است که این امر سلامت پوست مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد به همین دلیل عوارض پوستی استفاده از لوازم آرایشی از یک سو، استفاده از نوع نامرغوب و غیربهداشتی آن از سوی دیگر مورد هشدار جدی است.

استقبال گسترده بانوان مشهدی از مصرف لوازم آرایشی، مسیر قاچاق این نوع کالا را هموار کرده و بنا بر آمارهای غیررسمی، تنها 10 درصد از لوازم آرایشی موجود در بازار این شهر، از معابر معتبر و قانونی وارد شده و 90 درصد از این لوازم به صورت قاچاق و غیرقانونی و بدون هیچ نظارت بر کیفیت و نحوه ساخت و نگهداری آنها به بازارهای داخلی نفوذ می‌کند.

در حالی که مصرف لوازم آرایش فاقد برچسب‌های کنترل و نظارت وزارت بهداشت، بارها مورد هشدار کارشناسان بهداشت و درمان و متخصصان پوست و زیبایی قرار گرفته و بر عوارض استفاده از آنها تاکید شده اما به نظر می‌رسد که این لوازم که تنوع بیشتری از تولیدات مجاز داشته و قیمت ارزان‌تری هم در مقایسه با لوازم عرضه شده در داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها و ممهور به نشان کنترل وزارت بهداشت دارند بسیار پرطرفدار هستند.

قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی از کشورهای چین و ترکیه

بر پایه این گزارش، نگاهی گذرا به ویترین های عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی نشان می‌دهد که خریداران این محصولات نیز، بیش از آنکه به کیفیت بهداشتی محصول توجه داشته باشند، متقاضی جلوه بیشتر و قیمت ارزان‌تر هستند.

لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به صورت عمده و بدون مجوزهای قانونی با نازل‌ترین کیفیت در کشورهای چین، ترکیه، کره‌جنوبی و امارات تولید شده و توسط مسافرانی که به این کشورها سفر می کنند به صورت فله‌ ای و به صورت غیرمجاز به کشور وارد می‌شوند.

کارشناس معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بسیاری از لوازم های آرایشی از طریق قاچاق وارد استان می شوند، تصریح کرد: به دلیل غیراستاندارد و تقلبی بودن این لوازم آرایشی عارضه های جسمی، صدمات پوستی و بیماری های مختلفی هم چون آلرژی پوست، زخم های پوستی و حتی سرطان در مصرف کننده ایجاد می شود.

غلام رضا کریمی ادامه داد: بروز جوش‌، حساسیت، قرمزی و لک شدن پوست از عوارض شایع استفاده از لوازم آرایشی نامرغوب و قاچاق است.

وی افزود: بانوان باید تنها محصولات آرایشی را که دارای برچسب وزارت بهداشت، پلمپ شده، دارای برندهای معروف و معتبر هستند را از مراکز مجاز خریداری کنند.

فرآورده های آرایشی و بهداشتی تقلبی سبب التهاب پوستی می شود

کریمی تصریح کرد: چنانچه پوست در اثر استفاده از فرآورده های آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق دچار آسیب شود، کارآیی لازم را در حفاظت از بافت های زیرین از دست می دهد و سبب می شود پوست فرد پس از مدتی دچار لکه و التهاب شود.

کارشناس معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه آرایشگاههای زنانه از عمده ترین مصرف کنندگان لوازم آرایشی به شمار می روند و در برخی موارد در این مکان ها اقدام به مداخلات درمانی، فروش لوازم آرایشی و بهداشتی می شود، بیان کرد: همکاری رسانه ها برای اطلاع رسانی در این زمینه نقش موثری در آگاه سازی مردم و کاهش مصرف لوازم آرایشی قاچاق دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: فرآورده آرایشی در حالی به صورت غیرقانونی وارد استان و در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود که این لوازم خطرات جدی را به پوست افراد وارد می کند.

حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: به استناد مفاد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مجازات قاچاق سازمان‌یافته دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی دو تا 10 برابر قیمت اصل کالا جریمه منظور شده و علاوه بر آنکه این جرم مشمول حبس و شلاق هم می‌شود.

وی با بیان اینکه 80 درصد مصرف کنندگان از تقلبی یا اصل بودن لوازم آرایشی خریداری شده آگاهی ندارند، بیان کرد: اطلاع‌رسانی از سوی صدا و سیما، جراید و دستگاه‌های متولی امر سلامت نقش چشمگیری در کاهش میزان استفاده از این کالاها و در نتیجه کاهش آسیب‌های اقتصادی و سلامتی دارد.

عزم جدی مسئولان برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق

وی یادآور شد: بر اساس آمارها بیش از 90 درصد از اقلام آرایشی که در ظاهر تحت لیسانس کشورهایی چون آلمان و فرانسه تولید شده‌اند، ساخت کشور چین است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: عزم مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق جدی بوده و از تهدیدهای جدی در حوزه جنگ نرم، قاچاق کالا است که مسئولان باید با برنامه ‌ریزی‌های همه‌ جانبه با این امر مقابله کنند.

پرویز فروزانفر ادامه داد: بیشتر لوازم آرایشی وارد شده در بازار استان، قاچاق هستند و چون پروانه بهداشت ندارند، با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شوند.

وی تعداد فروشگاه های مجاز لوازم آرایشی در مشهد را 720 مورد عنوان کرد و افزود: 320 فروشگاه بدون مجوز نیز شناسایی و پلمپ شدند.

وی همچنین از آرایشگاه های زنانه به عنوان یکی از محل های توزیع اقلام آرایشی قاچاق یاد کرد و اظهار داشت: از مجموع هفت هزار آرایشگاه زنانه فعال در مشهد 64 درصد فاقد مجوز هستند.

70 درصد کالاهای بهداشتی در بازار مشهد قاچاق است

رئیس اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد نیز بیان کرد: 70 درصد کالاهای بهداشتی در بازار مشهد به صورت قاچاق تامین می شود.

سن اثنی عشری از وارداتی بودن 85 درصد لوازم آرایشی موجود در بازارهای سطح مشهد خبر داد و افزود: 40 درصد لوازم بهداشتی و 95 درصد عطر و ادکلن موجود در بازار وارداتی است که نیمی از آنها نیز قاچاق هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری هیچگونه واحد صنفی پلمپ نشده است، بیان کرد: بازرسی از واحدها به صورت میدانی انجام می پذیرد و در صورت اثبات تخلف، جرایم توسط تعزیرات تعیین می شود.

یک متخصص پوست نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهم‌ترین عارضه استفاده از لوازم آرایش غیر استاندارد و قاچاق آلرژی است قرمزی پوست و التهاب است.

مرضیه مه لقاء بیان کرد: فرآورده‌ها آرایشی حتی اگر اصل هم باشند، چون به صورت قاچاق و از طریق مناطق سخت گذر مرزی با شرایط حمل و نقل نامناسب وارد می‌شوند و در مواردی ممکن است ساعت‌ها و روزها در مقابل گرمای بسیار زیاد، نور خورشید، رطوبت و یا سرمای شدید قرار گیرند، درجاتی از فساد در آن‌ها ایجاد می‌شود.

بیماری‌های گوارشی و اسهال

وی ادامه داد: مصرف این لوازم آرایش قاچاق در صورت استمرار استفاده سبب سوزش، گزگز پوست، قرمزی و التهاب شده وعفونت‌های پوستی را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: لوازم آرایش تقلبی انواع و اقسام بیماری‌های پوستی شامل اگزما، حساسیت و حتی عفونت‌های پوستی را به همراه دارد و حتی می‌تواند مسمومیت‌های داخلی به همراه داشته باشد.

این متخصص پوست تاکید کرد: استفاده از مواد آرایشی نامرغوب و غیراستاندارد به دلیل وجود سرب و جیوه در ترکیبات آنها، باعث ایجاد عوارضی مانند بیماری‌های گوارشی و اسهال می‌شود.

اگرچه این روزها گوشه و کنار شهرهای این استان پر از فروشندگان انواع محصولات آرایشی است اما باید لوازم آرایشی و بهداشتی را از مکان‌های معتبر تهیه کرد و از سویی نیاز است، بانوان به عنوان مصرف‌کنندگان این اقلام تا حد امکان از خرید لوازمی که استاندارد نیست خودداری کنند، هرچند ضرورت افزایش نظارت و کنترل مسئولان استانی و کشوری بر روی ورود کالاهای قاچاق از جمله لوازم آرایشی که با سلامت افراد سروکار دارد بیش از بیش احساس می شود.

....................................

گزارش: مرضیه صاحبی