علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تامین منابع مالی ستاد دیه، اظهار داشت: جشن گلریزان، حمایت دولت و تسهیلات بانک از جمله منابع درآمدی ستاد دیه است.



با بیان اینکه ستاد دیه بر مبنای اعتماد سازی بین مردم شکل گرفته است، اضافه کرد: ستاد دیه کمتر از یک سال است که در استان البرز شکل گرفته است و زمینه حضور افراد خیری که قصد کمک به زندانیان را دارند فراهم کرده است.

دادستان عمومی انقلاب و اسلامی کرج ادامه داد: با توجه به اصلاح بیمه ازمرداد ماه سال 87 نباید زندانی تصادفات در زندان ها داشته باشیم.

فرهادی با اشاره به اینکه در مورد مهریه مازاد بر 110 سکه فرد نباید بازداشت شود، اضافه کرد: زمینه گفتگو تحقق این امر را فراهم کرده ایم تا زندانی بدهکار مالی و مهریه نداشته باشیم.



وی با بیان اینکه هر زندانی می تواند نسبت به تسیهلات بانکی قرض الحسنه اقدام کند، افزود: علاوه بر اینکه تسهیلات بانکی به زندانی پرداخت می شود به خیرین که قادر به پرداخت قسط هستند نیز پرداخت خواهد شد.

دادستان عمومی انقلاب و اسلامی کرج افزود: امسال 4 میلیارد تومان تسیهلات برای ستاد دیه استان البرز در نظر گرفته شده است.



فرهادی گفت: فقط افراد البرزی تحت پوشش ستاد دیه است که از محاکم استان البرز به زندان معرفی شده اند مشمول کمک های ستاد دیه می شوند.