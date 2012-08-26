اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دربی 75 پایتخت ضمن بیان مطلب فوق گفت: این مسابقه همیشه کیفیت بالایی نداشته که آن هم به دلیل حساسیت بسیار روی نتیجه آن بوده است. در این بازی دو تیم خصوصا پرسپولیس عملکرد خوبی در نیمه نخست داشتند اما اتفاقاتی که در نیمه دوم رخ داد، بازی را تحت تاثیر قرار داد.
وی در ادامه اظهار داشت: سنگپرانیهای تماشاگران نگذاشت برنامههای مربیان در نیمه دوم به خوبی پیاده شود و این دلهره را بوجود آورد که این بازی نیمه تمام بماند. اگر این اتفاق میافتاد و این بازی ادامه پیدا نمیکرد تبعات رسانهای بسیار بدی برای فوتبال ایران در پی داشت.
مدرس AFC با اشاره به اینکه این مسابقه بخاطر هواداران دو تیم و تماشاگران بسیاری که دارد، میتواند بیانگر واقعی شرایط حاکم بر فوتبال ایران باشد، تاکید کرد: ملی پوشان بسیاری در این بازی حضور داشتند که اکثرا یا لژیونر بودند و یا ستارههای تیمهای قبلی، ولی نتوانستند انتظارات را برآورده کنند که این مسئله فوتبال ملی ما را تهدید میکند.
وی در توضیح صحبتهایش افزود: کیفیت پایین عملکرد بازیکنان دو تیم از جمله ملی پوشان میتواند این ذهنیت را بوجود آورد که در تیم ملی هم فوتبال خوبی از آنها شاهد نخواهیم بود. وقتی آنها در این بازی حساس کیفیتهای پایینی را نشان میدهند، آیا میتوانند فوتبال ما را در این مقطع حساس به جام جهانی ببرند؟ به این دلیل میگویم ممکن است فوتبال ملی ما از این مسائل ضربه بخورد.
پورنعمت با اشاره به اینکه بازیکنان باید در باشگاه ساخته شوند و بعد به تیم ملی بروند، خاطرنشان کرد: این مسئله در فوتبال ما برعکس است و بازیکنان در تیم ملی به رشد فنی میرسند که این به مشکلات مدیریتی، تشکیلاتی و همچنین فقر فرهنگ فوتبالی در باشگاهها باز میگردد.
" امروز میتوان تفاوتهای فوتبالی بین ایران و تیمهای شرق آسیا خصوصا در همین المپیک تماشا کرد." وی در این خصوص تصریح کرد: در آنجا فرهنگ فوتبالی مشخص است. مدیران به هم نمیپرند، آبروی همدیگر را نمیبرند، بدون محاسبه مربی و بازیکن جذب نمیکنند و به راحتی با بیان اینکه مشکلات مالی داریم از ناکامی تیمهای خود فرار نمیکنند. متاسفانه در فوتبال ما شیوه باشگاهداری اشتباه است و باشگاههای پرطرفدار که باید در این زمینه الگو باشند، عملکرد خوبی ندارند.
مدرس AFC در پایان گفت: متاسفانه کیفیتهای بازیکنان امروز پایین است و آنها دوهوایی هستند. این بازیکنان در باشگاههایشان شاید تحت تاثیر هواداران قرار گرفته و یکجور بازی میکنند اما در بازیهای ملی نوعی دیگر از عملکردشان ارائه میکنند که این برای فوتبال ایران خوب نیست.
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