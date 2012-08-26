همایش بزرگ انس و مودت بازنشستگان سپاه استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در همایش بزرگ انس و مودت بازنشستگان سپاه استان سمنان اظهار داشت: تلاش برای خدمت به بازنشستگان و کمک در رفع مشکلات آنها تلاشی مقدس و دارای ثواب است.

سردار علی استاد حسینی در این همایش که با حضور بیش از 500 نفر از بازنشستگان سپاه استان در تالار شرکت ذغال سنگ البرز شرقی شاهرود برگزار شد، با اشاره به فعالیت‏های کانون بازنشستگان استان در دو سال اخیر بیان داشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در موضوع بازنشستگان سپاه، معاونت بازنشستگان سپاه ظرف 2 سال گذشته تشکیل شد و امسال با توجه به برنامه‏ریزی و همت مسئولین کانون بازنشستگان استان، فعالیت هماهنگ‏تر و بهتر و منظم‏تری را برای رسیدگی به امور بازنشستگان عزیز سپاه انجام داده است.

وی با اشاره به تلاش مجموعه سپاه و دست اندرکاران در جهت رفع مشکلات بازنشستگان افزود: ما همه تلاش خود را در جهت رفع مشکلات و رسیدگی به امورات بازنشستگان عزیز به کار گرفته‏ایم و تا جایی که امکانات، بودجه و قوانین اجازه می‏دهند در خدمت‏رسانی به بازنشستگان عزیز تلاش می‏کنیم و این تلاش را مقدس و دارای اجر معنوی می‏دانیم.

سمنان میزبان جشنواره فرهنگی ورزشی جام وحدت بسیج کشور شد

مسئول تربیت بدنی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان، از میزبانی سمنان در برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی کشور با عنوان جام وحدت خبر داد.

صادق هروی، با بیان اینکه این رقابتها توسط تربیت بدنی سپاه قائم (عج) استان سمنان برگزار می شود، افزود: در این جشنواره ورزشکاران بسیجی 31 استان کشور به رقابت می پردازند.

وی اظهار داشت: این جشنواره با حضور 700 ورزشکار و در دو رشته فوتسال و والیبال در چهار سالن غدیر، ‌انقلاب،‌ کارگران و خلیج فارس در سمنان انجام می‌‌شود.

هروی ادامه داد: مسابقات والیبال در سالن‌های غدیر و انقلاب و مسابقات فوتسال در سالن‌های کارگران و خلیج فارس برگزار می‌شود.

این جشنواره ورزشی از پنجم تا نهم شهریور ماه به میزبانی استان سمنان انجام می‌شود.

13 نفر از دانش آموزان میامی در طرح کشوری ولایت شرکت می‌کنند

فرمانده حوزه شهید فهمیده ناحیه میامی، 13 نفر از دانش آموزان بسیجی ناحیه میامی در طرح ولایت کشوری شرکت می‌کنند.

اصغر رجبی اظهار داشت: این دانش آموزان از واحدهای پیشگام در دو مرحله به این دوره اعزام می شوند.

وی ضمن اشاره به برگزاری طرح ولایت خاطرنشان کرد: طرح ولایت با هدف استفاده از نیروی کار آمد و رشد و تعالی و تقویت بنیه این نیروی انسانی در قبال تهاجم فرهنگی و جنگ نرم در عرصه های مختلف علمی، سازندگی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی برگزار می شود.

فرمانده حوزه شهید فهمیده ناحیه میامی یادآور شد: این دوره در دو نوبت زمانی از سوم تا ششم شهریور ماه ویژه برادران و از ششم تا نهم شهریور ماه ویژه خواهران در مشهد مقدس برگزار میشود که از ناحیه میامی شش نفر از برادران و هفت نفر از خواهران به این دوره اعزام می شوند.

یادواره شهدای بیداری اسلامی در سمنان برگزار شد

استاد حوزه و دانشگاه در یادواره شهدای بیداری اسلامی که در امامزاده یحیی شهرستان سمنان برگزار شد،گفت: انقلاب اسلامی ایران که بعضی از دانشمندان این انقلاب را معجزه و بعضی دیگر هم آن را بالاتر از معجزه می دانند، نقطه عطفی در انقلاب‌های جهانی است و این انقلاب باعث شد تمام کاخ نشینان متحیر و کاخ های سلطنت خارجی به لرزه درآیند.

حجت‌الاسلام قاضی زاهدی به عوامل شکل گیری انقلاب در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: پاس داشتن همین عوامل برای استمرار لازم است.

وی افزود: نخستین عامل در شکل‌گیری انقلاب اسلامی شناخت مردم بود و مردم ایران به خوبی دوست ودشمن خود را شناختند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: دومین عامل وجود یک رهبری خوب و قوی و دوراندیش حضرت امام خمینی(ره) در رأس کار بود و با گذشت بیش از سه دهه در جلساتی که در هر جای کره زمین برقرار است سخن در رابطه با حضرت امام خمینی (ره) وجود دارد.

جلسه هم‌اندیشی هادیان و مسئولان سیاسی سپاه ناحیه سمنان برگزار شد

استاد حوزه و دانشگاه سمنان در جلسه هم‌اندیشی هادیان و مسئولان سیاسی که در حسینیه شهدای سپاه ناحیه سمنان گفت: آگاه سازی‌ مردم از جمله بررسی زوایای پنهان تاریخ مقبولیت نظام سیاسی را افزایش می‌دهد.

حجت الاسلام صابریان برگزار شد، اظهار داشت: دو مسئله در نظام سیاسی وجود دارد که این دو مکمل یکدیگرند یعنی مشروعیت و مقبولیت.

وی افزود: در حکومت دینی به هیچ وجه مردم مشروعیت به کسی نمی‌دهند؛ چرا که مشروعیت فقط و فقط مخصوص خداست و مردم نمی‌توانند به کسی مشروعین ببخشند یا نبخشند.