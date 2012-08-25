به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسلمی ظهر شنبه در بازدید بسیجیان دستگاه های اجرایی استان سمنان از نیروگاه شهید بسطامی شاهرود با بیان اینکه تحولات اساسی در صنعت برق استان در دولت های نهم و دهم موجب توسعه صنعتی، کشاورزی و اقتصادی منطقه می شود، افزود: تحول بنیادی در صنعت برق استان سمنان به وجود آمده است.

وی اظهار داشت: یکی از اقدام‌های مهم، ارزشمند و ویژه دولت در زمینه تکمیل و بهره‌ برداری از طرح‌های بزرگ و نیمه‌ تمام طرح‌ مهر ماندگار است.

مسلمی افزود: اهداف مهم اجرای پروژه‌های مهر ماندگار، پیگیری مستمر، اجرای دقیق، شناسایی و رفع موانع و مشکلات اجرایی این طرح‌ ها و تامین کسری اعتبارات مورد نیاز این پروژه ها است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان تاکید کرد: در طول خدمت دولت های نهم و دهم سرمایه گذاری های بسیار خوبی در صنعت برق استان سمنان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه احداث دو نیروگاه شهید بسطامی شاهرود و قدس "پیغمبران" سمنان از مهمترین تحولات در صنعت برق استان سمنان محسوب می شود، گفت: اجرای طرح‌های مهر ماندگار در استفاده و بهره‌ مندی مردم مهم و تاثیرگذار هستند و تحقق آنها بر رشد و توسعه کشور می‌افزاید.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان عنوان داشت: بخش گاز نیروگاه های سیکل ترکیبی استان سمنان هر یک به ظرفیت 324 مگاوات که به شبکه سراسری برق کشور متصل شده اند از پروژه های مهر ماندگار کشور است.

مسلمی ادامه داد: این دو نیروگاه آماده افتتاح رسمی توسط مقامات ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران است که براساس زمان بندی و در فرصت مناسب محقق می شود.

به گزارش مهر، پروژه های احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی شهید بسطامی شاهرود و قدس "پیغمبران" سمنان، احداث سد مخزنی کالپوش و ایجاد تاسیسات فاضلاب شهری سمنان بخشی از پروژه های 33 گانه مهر ماندگار استان سمنان است.