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۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

مسعودی در گفتگو با مهر:

دشمن با سوء استفاده از نام و جاذبه قرآن علیه ارزش‌های قرآنی سرمایه‌گذاری می‌کند

دشمن با سوء استفاده از نام و جاذبه قرآن علیه ارزش‌های قرآنی سرمایه‌گذاری می‌کند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: دشمن با نام قرآن بر علیه ارزش‌های قرآنی سرمایه‌گذاری می کند و از نام و جاذبه قرآن علیه دین و ارزش‌های قرآنی و ترویج خرافات سوء استفاده می‌کند بنابراین مقابله همراه با هوشیاری کامل در برابر این حرکت شوم از اهمیت زیادی برخوردار است.

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت امور قرآنی و نقش قرآن در پیشرفت جامعه اسلامی گفت: در امور قرانی باید با تمام وجود مایه گذاشت و خالصانه در جهت ترویج و القای فرهنگ قرانی در جامعه قدم برداشت.

وی اتکا به قرآن و به کارگیری معانی قرآنی در زندگی را تنها راه حل مشکلات جوامع بشری عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم مفاهیم قرآن را ترویج دهیم باید به سراغ اهل بیت(ع) دبرویم چرا که ظاهر قرآن به تنهایی کافی نبوده و باید به مغز قرآن که توسط اهل بیت(ع) تبیین شده رجوع کنیم تا بتوانیم مشکلات را با آموزه های قرانی حل و فصل کنیم.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز تصریح کرد:  ما باید با طلب استمداد از قرآن و اهل بیت(ع) پیوسته در خدمت قرآن و اهل بیت باشیم تا جامعه ای قرانی و اسلامی را رقم زنیم.

حجت الاسلام مسعودی گفت: سختی کشیدن در راه قرآن بر اجر آدمی افزوده و هرچه خلوص در کار بیشتر باشد اثر کار بیشتر خواهد بود و می‌توانیم با خلوص نیت خود، کار برای خدا را به متعلمین نیز آموزش دهیم.

وی با اشاره به مکاتب و عرفان های نوظهور رایج در جامعه گفت: دشمن از نام و جاذبه های قران علیه ارزش های قرانی سرمایه گذاری می کند تا خرافات و مکاتب مغایر با قران را در جامعه رواج دهد از این رو باید با هوشیاری کامل با این اقدام شوم مقابله کرده و در امور قرانی اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشیم.

وی با تأکید بر لزوم فضاسازی قرآنی گفت: آوای قرآن به تنهایی برای جذب افراد کافی بوده و تنها باید بکوشیم تا با ترویج معانی و مفاهیم قرانی جامعه و به وِیژه جوانان را با قرآن مأنوس نگه داریم.

حجت‌الاسلام مسعودی اظهار داشت: استان البرز با توجه به استعداد و توانایی بالای قرآنی با برخورداری از نیروی‌های انسانی متخصص و پتانسیل قرآنی، توانایی تبدیل شدن به‌عنوان استان نمونه قرآنی و پایتخت قرآنی کشور را دارد که این امر تلاش مضاعف جامعه قرآنی استان را می‌طلبد.

کد مطلب 1679793

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