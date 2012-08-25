حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت امور قرآنی و نقش قرآن در پیشرفت جامعه اسلامی گفت: در امور قرانی باید با تمام وجود مایه گذاشت و خالصانه در جهت ترویج و القای فرهنگ قرانی در جامعه قدم برداشت.

وی اتکا به قرآن و به کارگیری معانی قرآنی در زندگی را تنها راه حل مشکلات جوامع بشری عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم مفاهیم قرآن را ترویج دهیم باید به سراغ اهل بیت(ع) دبرویم چرا که ظاهر قرآن به تنهایی کافی نبوده و باید به مغز قرآن که توسط اهل بیت(ع) تبیین شده رجوع کنیم تا بتوانیم مشکلات را با آموزه های قرانی حل و فصل کنیم.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی البرز تصریح کرد: ما باید با طلب استمداد از قرآن و اهل بیت(ع) پیوسته در خدمت قرآن و اهل بیت باشیم تا جامعه ای قرانی و اسلامی را رقم زنیم.

حجت الاسلام مسعودی گفت: سختی کشیدن در راه قرآن بر اجر آدمی افزوده و هرچه خلوص در کار بیشتر باشد اثر کار بیشتر خواهد بود و می‌توانیم با خلوص نیت خود، کار برای خدا را به متعلمین نیز آموزش دهیم.

وی با اشاره به مکاتب و عرفان های نوظهور رایج در جامعه گفت: دشمن از نام و جاذبه های قران علیه ارزش های قرانی سرمایه گذاری می کند تا خرافات و مکاتب مغایر با قران را در جامعه رواج دهد از این رو باید با هوشیاری کامل با این اقدام شوم مقابله کرده و در امور قرانی اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشیم.

وی با تأکید بر لزوم فضاسازی قرآنی گفت: آوای قرآن به تنهایی برای جذب افراد کافی بوده و تنها باید بکوشیم تا با ترویج معانی و مفاهیم قرانی جامعه و به وِیژه جوانان را با قرآن مأنوس نگه داریم.

حجت‌الاسلام مسعودی اظهار داشت: استان البرز با توجه به استعداد و توانایی بالای قرآنی با برخورداری از نیروی‌های انسانی متخصص و پتانسیل قرآنی، توانایی تبدیل شدن به‌عنوان استان نمونه قرآنی و پایتخت قرآنی کشور را دارد که این امر تلاش مضاعف جامعه قرآنی استان را می‌طلبد.