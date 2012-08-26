دولت تصمیمی برای اصلاح بودجه 91 ندارد

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا مجلس و دولت به توافقی برای اصلاح قانون بودجه 91 به دلیل قرار داشتن در شرایط اقتصادی موجود رسیده اند، گفت: به لطف خدا مجلس و دولت کاملا با هم در بحث بودجه هماهنگ هستند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در وقت مقرر قانون بودجه 91 را به همه دستگاهها ابلاغ کرده است و مبنای کار دولت همان قانون بودجه 91 است که به تصویب مجلس رسیده است. همانند سالهای گذشته متناسب با درآمدهای نفتی و غیر نفتی تخصیص های لازم براساس اولویت ها انجام می شود و در این مسیر همراهی و همکاری کامل بین دولت و مجلس وجود دارد.

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا دولت تصمیمی برای اصلاح قانون بودجه 91 ندارد و آیا در این باره دولت جلسه ای با نمایندگان مجلس نداشته است، گفت: نه اصلا نیازی به اصلاح بودجه نیست و در دولت چنین تصمیمی گرفته نشده، آنچه به عنوان بودجه 91 مصوب شده برای دولت سرلوحه کار قرار می گیرد.

مرادی ادامه داد: درباره نحوه اجرا هم کاملا مجلس و دولت با هم هماهنگی دارند، اطلاعی هم درباره کار مجلس یا اینکه کارگروهی برای این کار تشکیل شده باشد ندارم و نمی توانم قضاوت کنم.

وی درباره تلاش مجلس برای اصلاح یا حذف جدول شماره 12 بودجه 91 که براساس آن مقادیر زیادی پول به بیش از 150 موسسه داده می شد، نیز گفت: در این باره هرآنچه مجلس به جمع بندی برسد دولت می پذیرد.

به گزارش مهر، چندی پیش غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود برای به نتیجه رسیدن در تنظیم مجدد بودجه 91 یا دولت لایحه می دهد یا در صورت عدم ارائه لایحه ، مجلس طرحی تنظیم خواهد کرد. کارگروهی نیز در کمیسیون بودجه مجلس تنظیم شده تا کار هرچه سریع تر پیش برود.

نماینده تهران همچنین در پاسخ به این سوال که کدام بخش های بودجه احتمالا اصلاح خواهد شد، گفت: ما می خواهیم مطابق درآمدهایی که داریم مجددا پیش بینی های واقع بینانه داشته باشیم و بودجه را اولویت بندی کنیم.

مصباحی مقدم گفته بود: دولت می گوید خودم این کار را انجام می دهم و نیاز به طرح نیست. اما به نظر ما حتما طرح یا لایحه نیاز است زیرا تغییرات بودجه تا حدی امکان پذیر است اگر بیشتر از سقف مشخصی باشد نیاز به کسب مجوز از مجلس دارد.

