یک مقام مطلع در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص برکناری رئیس این موسسه اظهارداشت: اطرافیان رئیس جمهور درپی انتصاب محمدشریف ملک زاده به عنوان رئیس این موسسه هستند که البته تا امروز اجرائی نشده است.

وی افزود: براین اساس قرار بود امروز مراسم تودیع و معارفه محسن نجفی خواه رئیس این موسسه با محمدشریف ملک زاده برگزار شود که خوشبختانه برگزاری این مراسم تا اطلاع ثانوی منتفی شده است.

این مقام آگاه درعین حال تصریح کرد: البته درصورتیکه بخواهند برای تحمیل گزینه مذکور جهت تصدی پست ریاست این موسسه فشار بیاورد ناگزیر این کار انجام خواهد شد.