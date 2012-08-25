دکترعلیرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: قدمت بیشتر بیمارستان های تبریز بیش از 40 سال است و نمی توانند در برابر زلزله های شدید مقاومت کنند.

وی با اعلام نیاز سه شهرستان هریس، خدافرین و قره آغاج به بیمارستان تصریح کرد: هم اکنون 40 بیمارستان در استان و هشت بیمارستان قدیمی تبریز نیاز به بازسازی و مرمت اساسی دارند.

دکتر یعقوبی اظهار داشت: طبق قانون مسئولیت ساخت و مرمت بیمارستان ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است و دانشگاه های علوم پزشکی حق دخالت در این امر را ندارند.

یعقوبی با تاکید براینکه شمال غرب ایران روی یکی از بزرگترین کمربند های زلزله واقع است گفت: شهرستان های اهر، ورزقان و هریس با یکصدو هفتاد و دو روستا وسیزده هزار و 503 خانوار و پنجاه و هفت هزارو 508 نفر جمعیت طی دو زلزله 6 و 6.2 ریشتر و 1375پس لرزه خسارت شدیدی متحمل شدند.

وی اضافه کرد: چادر زنی و احداث بیمارستان های سیار و پیشگیری از بیماری های واگیردار پس از زلزله یکی از فعالیت های اساسی دانشگاه علوم پزشکی است.