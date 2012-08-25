به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید جویباری در این باره اظهارداشت: درسال گذشته بیش از 176 هزار نهال گلدانی در این شهرستان کاشت شده است.

وی افزود: عملیات نهال کاری به منظور تثبیت و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی صورت گرفته و وظیفه ما است که در حد توان از این منابع به عنوان امانت برای نسل های آینده محافظت کنیم.

جویباری به اهمیت اجرای طرح‌های آب و خاک اشاره و بیان کرد: اجرا و پیاده ‌سازی طرح‌هایی چون آبخیزداری، نهال‌ کاری و احداث سیل‌ بندها و آب ‌بندها نقش عمده‌ای را در حفاظت از خاک و منابع می ‌توانند داشته باشند.

وی تصریح کرد: برای کاهش اثرات بلایای طبیعی باید نگاه ما به طبیعت و بهره ‌برداری بی رویه از آن تغییر کند زیرا مشکلاتی که ما همیشه در طبیعت شاهد آن هستیم ناشی از دخل و تصرف انسانها و دستکاری در طبیعت است.

جویباری یادآورشد: باید فرهنگ نگهداری از طبیعت در بین همه نهادینه شود و طبیعت را به عنوان سرمایه بزرگ برای آیندگان خود مراقبت کنیم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوئین زهرا، با بیان اینکه تا پیش از سال 82 کاشت نهال در این شهرستان تنها 22 هزار اصله بوده افزود: البته این در حالی است که تا پیش از این سال تنها یکهزار و 800 هکتار از اراضی ملی و استانی این شهرستان نهال‌ کاری در آنها صورت گرفته بود.

جویباری در پایان با بیان اینکه بذر‌پاشی محصولات نیز تا پیش از آغاز سال 52 به میزان سه هزار و 960 هکتار بوده است، افزود: این میزان بذرپاشی در سال 90 به هفت هزار و 127 هکتار افزایش پیدا کرده است.