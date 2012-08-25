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۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۲

نصب مخازن 1100 لیتری بازیافت در مجتمع های مسکونی شرق تهران

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8، از نصب مخازن 1100 لیتری بازیافت در مجتمع های مسکونی شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: در راستای اجرای بهینه طرح تفکیک از مبداء ، ایجاد هماهنگی جهت جمع آوری پسماندهای خشک شهروندان در شهرکهای مسکونی سطح منطقه و ترویج فرهنگ بازیافت این مخازن در شهرکهای مذکور نصب شد.

وی افزود: با توجه به برنامه زمانبندی شده پسماندهای خشک در این شهرکها هفته ای یکبار جمع آوری می شود.

فرخی با تاکید بر اصلاح روند جمع آوری پسماند خشک در منطقه 8 افزود: در حال حاضر به طور میانگین روزانه 45 تن پسماند خشک در این منطقه جمع آوری می‌شود.

معاون امور شهری شهرداری منطقه 8 به افزایش تعداد مخازن آبی رنگ در سطح منطقه اشاره کرد و گفت: تعدا مخازن 1100 لیتری از 167به بیش از 182 عدد افزایش یافته است و پیش‌بینی شده است تا پایان سال جاری این تعداد نیز افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به ساماندهی غرفه‌های بازیافت اظهار داشت: با هدف افزایش مشارکت شهروندان در امر بازیافت، ایجاد فضای سبز عمودی در غرفه‌های بازیافت از دیگر برنامه‌هایی است که در همین راستا صورت گرفت.

کد مطلب 1679897

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