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۱۰ فروردین ۱۳۸۴، ۱۹:۱۳

روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي اعلام كرد:

تعداد بازديدكنندگان در سال 84 از خراسان جنوبي افزايش چشمگيري داشته است

امسال تعداد بازديدكنندگان از خراسان جنوبي نسبت به سال هاي گذشته با افزايش چشمگيري مواجه بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي دبير ستاد تسهيلات نوروزي خراسان جنوبي در اين باره گفت: گردشگران از طريق 3 ورودي اصلي به طور زميني وارد مي شوند و خرانسان جنوبي اصولا به لحاظ موقعيت قرارگيري در مركز يك سه راهي قرار گرفته است و از طريق سفيدابه به استان سيستان و بلوچستان ، از طريق ديهوك به طبس و استان يزد و از طريق خصري به خراسان رضوي اتصال دارد.

حسن رمضاني افزود: از 27 اسفند سال گذشته تا 5 فرورودين سال 84 جمعا 129هزار و 80 نفر از اين مبادي وارد استان شده اند.

وي تصريح كرد: يكي از برنامه هاي ستاد تسهيلات نوروزي بازگشايي بناهاي تاريخي به روي ميهمانان نوروزي و آماده سازي موزه هاي استان خراسان جنوبي بود.

دبير ستاد تسهيلات نوروزي خراسان جنوبي گفت: از ابتداي سال تا 5 فروردين 10 هزار و 315 نفر از موزه ها و 52 هزار و 115 نفر از ديگر بناهاي تاريخي استان بازديد كرده اند.

رمضاني گفت: يكي از مهم ترين جاذبه هاي شهر تاريخي بيرجد محور فرهنگي تاريخي چهار درخت است كه از مدرسه شوكتيه آغاز و به مسجد جامع عاشورا ختم مي شود و تنها در حاشيه همين كوچه بيش از 20 اثر تاريخي ثبت شده است.

وي در مورد بناهايي كه در ديگر شهرهاي خراسان جنوبي آماده سازي شده و پذيراي بازديد كنندگان است افزود: قلعه و آسبادهاي نهبندان، مسجد جامع قاين و آرامگاه بوذرجمهر قايني و كاروانسراي سرايان از ديگر آثار ديدني خراسان جنوبي است.

کد مطلب 167990

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