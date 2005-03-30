تعداد بازديدكنندگان در سال 84 از خراسان جنوبي افزايش چشمگيري داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي دبير ستاد تسهيلات نوروزي خراسان جنوبي در اين باره گفت: گردشگران از طريق 3 ورودي اصلي به طور زميني وارد مي شوند و خرانسان جنوبي اصولا به لحاظ موقعيت قرارگيري در مركز يك سه راهي قرار گرفته است و از طريق سفيدابه به استان سيستان و بلوچستان ، از طريق ديهوك به طبس و استان يزد و از طريق خصري به خراسان رضوي اتصال دارد.

حسن رمضاني افزود: از 27 اسفند سال گذشته تا 5 فرورودين سال 84 جمعا 129هزار و 80 نفر از اين مبادي وارد استان شده اند.

وي تصريح كرد: يكي از برنامه هاي ستاد تسهيلات نوروزي بازگشايي بناهاي تاريخي به روي ميهمانان نوروزي و آماده سازي موزه هاي استان خراسان جنوبي بود.

دبير ستاد تسهيلات نوروزي خراسان جنوبي گفت: از ابتداي سال تا 5 فروردين 10 هزار و 315 نفر از موزه ها و 52 هزار و 115 نفر از ديگر بناهاي تاريخي استان بازديد كرده اند.

رمضاني گفت: يكي از مهم ترين جاذبه هاي شهر تاريخي بيرجد محور فرهنگي تاريخي چهار درخت است كه از مدرسه شوكتيه آغاز و به مسجد جامع عاشورا ختم مي شود و تنها در حاشيه همين كوچه بيش از 20 اثر تاريخي ثبت شده است.

وي در مورد بناهايي كه در ديگر شهرهاي خراسان جنوبي آماده سازي شده و پذيراي بازديد كنندگان است افزود: قلعه و آسبادهاي نهبندان، مسجد جامع قاين و آرامگاه بوذرجمهر قايني و كاروانسراي سرايان از ديگر آثار ديدني خراسان جنوبي است.