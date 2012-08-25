اختصاص 2300 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه کشاورزی آذربایجان غربی

محمد رضا اصغری در گفتگو با مهر، با بیان اینکه اعتبارات بخش توسعه کشاورزی آذربایجان غربی در سال جاری 2 هزار و 300 میلیارد ریال تعیین شده، افزود: در این راستا بر اساس مصوبه کارگروه توسعه کشاورزی 40 درصد معادل 920 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای کلان و زیر بنایی کشاورزی هزینه می شود .

وی از اختصاص 10 درصد اعتبارات بخش توسعه کشاورزی برای پرداخت تسهیلات انفرادی به کشاورزان، 20 درصد برای سرمایه در گردش و 30 درصد نیزبرای اجرای طرحهای متوسط خبر داد و با اشاره به وجود یک میلیون اراضی قابل کشت در آذربایجان غربی، ادامه داد: هم اکنون 800 هزار هکتار از اراضی در دست کشت بوده و 9.3 میلیون واحد دام سبک و سنگین وجود داشته و در این راستا اراضی آبیاری استان 311 هکتار و بقیه زمینهای دیم بوده که از این میزان نیز سالانه 200 هزار هکتار کشت نشده و به آیش گذاشته می شود.

وی از اختصاص 430 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی استان خبر داد و با اشاره به اینکه این میزان اعتبار برای اجرای دو هزار و 89 طرح پرداخت می شود، افزود: از این میزان اعتبار بالغ بر 236 میلیار ریال برای اجرای طرحهای دام و طیور، یک هزار و 430 میلیون ریال به طرحهای زنان روستایی، 136 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای تولیدات گیاهی و 50 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای شیلات استان پرداخت می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه از پرداخت 300 میلیون ریال اعتبار به متقاضیان فعالیت در بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی با کارمزد هفت درصد خبر داد و افزود: متقاضیان جهت بهره مندی از این تسهیلات باید طرحهای خود را به ستاد توسعه کشاورزی جهت معرفی به بانک و تخصیص زمین مورد نیاز ارسال کنند.

اصغری در بخش دیگری از سخنان خود از بهره برداری از 225 طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی کشاورزی طی هفته دولت در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها این طرحها 329 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که با افتتاح آنها 1570 نفر اشتغال مستقیم و برای 2585 نفر فرصت اشتغال غیرمستقیم فراهم می شود.

وی طرحهای آبیاری تحت فشار، پوشش بتنی انهار، لایروبی و مرمت قنوات، تجهیز و نوسازی اراضی، بهبود تولیدات گیاهی، مرغداری گوشتی، پرواربندی گوساله، احداث گاوداری شیری، سردخانه بالای صفر، فرآورده های لبنی و استخرهای پرورش ماهی و آبزیان را از جمله طرحهای افتتاحی طی این هفته برشمرد.

احداث 120 واحد سردخانه ای در آذربایجان غربی



وی همچنین از در دست احداث بودن 120 واحد سردخانه در سطح استان خبر داد و با بیان اینکه ظرفیت این واحدها 160 هزارتن است، افزود: در زمان حاضر این واحدهای جدید در دست احداث بوده و از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

وی ضمن تاکید بر کاهش نقش واسطه ها در بازار و عرضه محصول به صورت مستقیم توسط باغداران، با اشاره به فعالیت 224 واحد سردخانه ای با ظرفیت مجاز 554 هزار تن، از پیش بینی تولید 7 میلیون تن محصول کشاورزی در استان طی سالجاری اشاره کرد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت زمان سال گذشته 30 درصد رشد نشان می دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یاد آور شد: امسال پیش بینی می شود بیش از 1.5میلیون تن محصولات باغی که یک میلیون و 175 هزار تن آن محصول سیب و 205 هزار تن محصول انگور را شامل می شود در سطح استان تولید شود.

وی یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان استان را بازار رسانی محصولات کشاورزی اعلام کرد و افرود: با تقویت و حمایت هر چه بیشتر از تعاونی ها و تشکلهای خصوصی بخش کشاورزی تحت نظر سازمان تعاون روستایی، این تعاونی ها و تشکلها می توانند به عنوان بازوان اجرایی در امر کنترل بازار و بازاریابی محصولات کشاورزی مطرح شوند.

وی با اشاره به در دست احداث بودن 250 هکتار سایت گلخانه ای به منظور افزایش تولیدات کشاورزی در سطح استان، افزود: هم اکنون 60 هکتار سایت گلخانه ای در شهرهای مختلف استان آماده واگذاری به فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و یا افراد علاقه مند به فعالیت در این سایت ها است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرحها تا پایان سال 92 به اتمام رسیده و با بهره برداری از آنها برای یک هزار و 500 نفر فرصت اشتغال فراهم می شود، اظهار داشت: آذربایجان غربی ظرفیت خوبی در زمینه باغات داشته که با افزایش سطح باغات به یکی از قطبهای مهم تولید میوه در کشور تبدیل می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه خوبی سیب استان در حوزه صادرات غیرنفتی کشور، گفت: وسعت باغات میوه استان 120 هزار هکتار بوده و در صدد هستیم این مقدار باغات به 300 هزار هکتار برسد، که در این راستا امسال در 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی درختان میوه کشت شود.

اصغری یکی از راههای مناسب در آبیاری را استفاده از روش آبیاری تحت فشار عنوان کرد و یادآور شد: طی سال گذشته در بیش از 25 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این طرح عملیاتی شده و امسال هم پیش بینی می شود که در بیش از 50 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی اجرا شود.