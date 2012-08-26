تیم ملی کاراته ماکائو به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم که خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی پاریس آماده می‌کند برای برگزاری یک اردوی 15 روزه روز شنبه وارد تهران شد.

تیم ملی کاراته ماکائو روز گذشته بعد از ورود به تهران راهی ارومیه شد تا تمرینات خود را در این شهر آغاز کند. قرار است تیم ملی کاراته ماکائو در مدت زمان حضورش در ایران چند مرحله اردوی مشترک و دیدار دوستانه با تیم‌های باشگاهی و منتخب استان‌ها برگزار کند.

هدایت این تیم بیش از 10 سال است که برعهده محمدرضا رشیدنیاست. رشیدنیا از مربیان زبده کاراته ایران است که توسط "جوزه"، دبیرکل فقید اتحادیه کاراته آسیا به ماکائو دعوت شد.

در صورت فراهم شدن شرایط لازم دیدار دوستانه‌ای بین تیم ملی کاراته ماکائو و اردونشینان کاراته کشورمان برگزار خواهد شد. رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان هفته اول آذر 1391 در پاریس برگزار خواهد شد.