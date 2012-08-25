به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بروجرد ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری بروجرد اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت پروژه های فاز 4،5،6 پارک بلوار شهیدی، باغ انگور مجموعه ترنجستان، تکیه سنتی مجموعه باغ بیرجندی و دیوار سبز تپه چغا مربوط به سازمان پارکها و فضای سبز افتتاح و به بهره برداری رسید.

الهیار گودرزی افزود: این پروژه ها با مساحت کلی 23 هزار متر مربع افتتاح شده است.

وی یادآور شد: برای بهره برداری از پروژه های یاد شده اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 980 میلیون و 860 هزار ریال هزینه شده است.