به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دو بازی دوستانه تیم‌های امید و بزرگسال ایران و روسیه در اصفهان و در تاریخ‌های دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 شهریورماه برگزار خواهد شد. ورزشگاه محل برگزاری بازی‌ها متعاقبا اعلام می‌شود.

- برنامه این چهار دیدار به شرح زیر است:

دوشنبه - 27/6/91

* تیم فوتسال امید ایران - تیم فوتسال امید روسیه، ساعت 15

* تیم ملی فوتسال ایران - تیم ملی فوتسال روسیه، ساعت 17

سه شنبه - 28/6/91

* تیم فوتسال امید ایران - تیم فوتسال امید روسیه، ساعت 15

* تیم ملی فوتسال ایران - تیم ملی فوتسال روسیه، ساعت 17