مقابله با تهاجم فرهنگی مستلزم غنی سازی اندوخته های دانش آموزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم محمدی در نشست مسئولین آموزش و پرورش استان در یاسوج افزود: برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان، توانمند سازی کارشناسان سیاسی وتوسعه نشستهای پرسش و پاسخ و آگاهسازی نسل جوان و نوجوان از دسیسه های دشمنان در ترویج فرقه های ضاله از اولویتها و ضرورتهای این غنی سازی است.

وی بیان کرد: ضرورت و حساسیت مقوله تربیت سیاسی دانش آموزان برای روشنگری آنان برهیچ کس پوشیده نیست و این امر باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

جشنواره کشوری دانش آموزی به یک جریان فرهنگی تبدیل شده است

وی همچنین با اشاره به سی امین جشنواره فرهنگی، پژوهشی و ادبی دانش آموزی کشور عنوان کرد: جشنواره کشوری دانش آموزی به یک جریان فرهنگی تبدیل شده است.

محمدی با بیان اینکه دانش آموزان برگزیده این جشنواره عصاره 9میلیون نفر از دانش آموزان کشور هستند، افزود: شناسایی استعداد های برتر و بالفعل سازی آن از اهداف برگزاری این جشنواره هاست.

مدیرکل فرهنگی وهنری وزارت آموزش وپرورش کشوربا اشاره به دستاوردهای فرهنگی، علمی و آموزشی این جشنواره اظهار داشت: تعامل رسانه ها با دست اندرکاران برگزاری این جشنواره، رویکرد این جشنواره را به یک جریان فرهنگی اثر بخش و نوآور تبدیل کرده است.

محمدی با قدردانی از تلاشها و برنامه ریزی مسئولین آموزش پرورش کهگیلویه وبویراحمد در میزبانی خوب سی امین جشنواره دانش آموزی کشور عنوان کرد: این استان زیبا برای اولین بار یک جشنواره ملی را به بهترین وجه ممکن و زیبا میزبانی کرده است.

وی با اشاره به توانمندیهای کهگیلویه وبویراحمد، افزود: این استان می تواند دبیرخانه دائمی جشنواره های دانش آموزی شعر یا داستان کشور را داشته باشد.

موفقیت دانش آموزان مستلزم برنامه ریزی مسئولین است

مدیرکل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست گفت: هنر انسانها پرتوی از ذات حق تعالی است و باید این هنر و توانمندی را در جهت خدمت به علم و فرهنگ بکار گرفت.

پرویز طاهری افزود: برگزاری جشنواره فرهنگی، پژوهشی و ادبی دانش آموزی گامی عملی برای شکوفایی اندیشه و توانایی علمی، هنری، ورزشی و فرهنگی قشر آینده ساز جامعه است.

وی بیان کرد: برگزاری این نوع جشنواره ها نوعی نخبه شناسی است و برگزیدگان این نوع جشنواره ها افراد توانمند، صاحبنظر و فرهیخته آینده خواهند بود.

مدیرکل آموزش وپرورش استان با اشاره به موفقیتهای دانش آموزان استان افزود: موفقیتهای دانش آموزی و فرهنگی مستلزم برنامه ریزی مطلوب و وجدان کاری مسئولین و دانش آموزان است.

وی بیان کرد: پیشرفت درقبولی های کنکور، کسب رتبه های برتر کشوری درمسابقات قرآن، نهج البلاغه و الگوهای تدریس و مقامهای ورزشی کسب شده از مهمترین این موفقیتهاست.