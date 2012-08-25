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۴ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

اولین کوهپیمایی هیئت کوهنوردی بانوان طرقبه شاندیز اجرا شد

اولین کوهپیمایی هیئت کوهنوردی بانوان طرقبه شاندیز اجرا شد

طرقبه - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کوهنوردی طرقبه شاندیز از برگزاری اولین کوهپیمایی هیئت کوهنوردی بانوان توسط تیم 20 نفره این شهرستان خبر داد.

هادی شاه‌ نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین کوهپیمایی هیئت کوهنوردی بانوان طرقبه شاندیز در اردوی تمرینی نیم روزه به سرپرستی محمدرضا رستمی روز گذشته اجرا شد.

وی افزود: بانوان کوهنورد با 5 دستگاه خودروی سواری به روستای دهبار منتقل شدند و در ادامه مسیر را تا جنگل های سماق این روستا در ارتفاعات بینالود طی کردند.

دبیر هیئت کوهنوردی شهرستان طرقبه شاندیز ادامه داد: این کوهپیمایی نیم روزه از ساعت 5 صبح آغاز شد و تا ظهر روز جمعه به طول انجامید.

شاه نظری تصریح کرد: تشکیل تیم کوهنوردی بانوان به منظور فراهم کردن زمینه مساعد در جهت گسترش کوهنوردی  و ایجاد انگیزه و نیز جذب بانوان علاقه مند به امر ورزش و کشف استعدادها و بالا بردن سطح مهارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیش بینی شده است.

شاه‌نظری گفت: برنامه‌های متعددی در دستور کار این هیئت قرار دارد که امیدواریم با حمایت مسئولان شاهد ارتقای جایگاه ورزش کوهنوردی بویژه بانوان در این شهرستان باشیم.

کد مطلب 1679955

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