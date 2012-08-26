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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۵۹

کرمی:

42شرکت حمل و نقل کالا در چهار محال و بختیاری وجود دارد

42شرکت حمل و نقل کالا در چهار محال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل پایانه های چهارمحال و بختیاری گفت: 42 شرکت حمل و نقل کالا در چهار محال و بختیاری وجود دارد.

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت حمل و نقل کالا در سال 83 در این استان 22 شرکت بوده است و در سال جاری 42 شرکت حمل و نقل کالا در این استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: درصد تغیرات تعداد شرکت حمل و نقل کالا در سال گذشته نسبت به سال 83 معادل  82 درصد تغییر یافته است.

کریمی ادامه داد: 40 شرکت حمل و نقل مسافر در این استان وجود دارد و در سال 83 حدود  42 شرکت حمل و نقل مسافر وجود داشته است.

مدیر کل حمل و نقل پایانه های چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: منفی هفت درصد شرکت حمل و نقل مسافر در این استان در سال گذشته نسبت به سال 83 تغییر یافته است.
 

کد مطلب 1679969

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