هاشمی: پنج هزار سند مالکیت در چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک چهار محال و بختیاری گفت: پنج هزارو 706 سند مالکیت در چهار ماهه سال جاری در چهار محال و بختیاری صادر شده است.