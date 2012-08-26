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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

هاشمی:

پنج هزار سند مالکیت در چهارمحال و بختیاری صادر شد

پنج هزار سند مالکیت در چهارمحال و بختیاری صادر شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک چهار محال و بختیاری گفت: پنج هزارو 706 سند مالکیت در چهار ماهه سال جاری در چهار محال و بختیاری صادر شده است.

سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در چهار ماهه نخست سال جاری 24 سند در این استان وجود داشته است.

وی تصریح کرد: در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه در چهار ماه نخست سال جاری در این استان 162سند مالکیت صادره وجود دارد.

هاشمی ادامه داد: دو سند مالکیت صادره موقوفات در سال جاری در این استان ثبت شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک چهار محال و بختیاری اذعان داشت: در اجرای قانون اصلاحات اراضی در چهارماه نخست سال جاری دراین استان تا کنون سندی ثبت نشده است.

کد مطلب 1679974

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