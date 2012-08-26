پنج هزار سند مالکیت در چهارمحال و بختیاری صادر شد

سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در چهار ماهه نخست سال جاری 24 سند در این استان وجود داشته است.
وی تصریح کرد: در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه در چهار ماه نخست سال جاری در این استان 162سند مالکیت صادره وجود دارد.
هاشمی ادامه داد: دو سند مالکیت صادره موقوفات در سال جاری در این استان ثبت شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک چهار محال و بختیاری اذعان داشت: در اجرای قانون اصلاحات اراضی در چهارماه نخست سال جاری دراین استان تا کنون سندی ثبت نشده است.
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